凱特P圖風波｜神隱因老公威廉偷食？她被指是「新・王室狐狸精」

凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）自2023年底露面後神隱至今，英國王室1月表示她動了腹部手術，復活節前不會參與公眾活動。



肯辛頓宮日前公布了一張凱特與3個孩子合影的照片，卻遭外界發現動過手腳，各新聞社紛紛下架，凱特也親自發文道歉。

此舉導致網上陰謀論更加猖狂，許多網友開始擔心凱特的安危。威廉王子（Prince William）過去的出軌傳聞也再次浮上枱面，使他的「緋聞小三」受到外界關注。

點圖放大看看傳為威廉小三的Rose Hanbury照片：

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《紐約郵報》報道，42歲的凱特王妃1月進行腹部手術後，就不曾公開露面，導致網上充斥各種瘋狂的陰謀論。

當肯辛頓宮10日公布一張她與3名子女的合照，慶祝英國的母親節後，情況變得更加離奇，因為新聞機構後來紛紛下架該照片，稱照片遭到竄改。

對此，凱特11日在X上表示，她與許多業餘攝影師一樣，會對照片進行修圖，為引發混亂道歉。另一方面，王室拒絕公開未修圖的照片。

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報導指出，這張照片的用意，是為了平息外界對凱特長期隱身引發的猜測，沒想到卻適得其反。有網友懷疑凱特厭倦了王室，不願再受到王室擺佈。

許多網友則擔憂凱特的安危。美國脫口秀主持人史蒂芬科爾伯得（Stephen Colbert）12日在節目中指出，有網友推測凱特神隱，可能與威廉王子出軌有關。

威廉王子2019年曾爆出趁凱特懷第3胎時，與她的好友漢伯里（Rose Hanbury）外遇。漢伯里現年39歲，與王室關係密切。她的祖母是已故女王伊利沙伯二世結婚時的伴娘。她於2009年與大她23歲的喬蒙德利侯爵羅克薩維奇（David Rocksavage）結婚。他們所住的霍頓莊園（Houghton Hall）與威廉和凱特在諾福克的家安默堡（Anmer Hall）不遠。

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2019年，多家外媒報導漢伯里與威廉的婚外情，自此以來相關傳聞就塵囂甚上。

儘管威廉、凱特與漢伯里不曾公開提過這些傳聞，但威廉律師曾公開否認，並形容這些傳言「錯誤且具嚴重破壞性」。王室作家史科比（Omid Scobie）也在書中指出，他認為威廉與漢伯里沒有出軌。

但因為王室沒有澄清，導致謠言不曾消失。

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