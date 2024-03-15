俄羅斯大選2024｜五大「首次」　這場選舉有何特別？

據央視新聞報道，俄羅斯總統選舉正式投票3月15日至17日進行，包括現任總統普京（Vladimir Putin）在內的4名候選人參選。



根據俄羅斯中央選舉委員會公布的消息，此次大選最終確認的4名候選人包括：普京，斯盧茨基（Leonid Slutsky，俄自由民主黨），哈里托諾夫（Nikolay Kharitonov，俄聯邦共產黨）以及達萬科夫（Vladislav Davankov，俄新人黨）。



2024年俄羅斯大選是該國2020年通過憲法修正案後的首次總統大選，也是俄羅斯首次戰時選舉。此次大選有何關鍵節點，較以往大選相比又有何值得關注的特殊之處？



圖為俄羅斯現任總統普京（Vladimir Putin）一處位於聖彼得堡的選舉廣告，攝於3月1日。（Reuters）

誰有資格參選？

2020年1月，俄羅斯總統普京發起修憲進程。《俄羅斯聯邦憲法》修正案草案3月在俄國家杜馬和俄羅斯聯邦委員會獲得通過，隨後於當年7月經全民公投後生效。

根據該憲法修正案，俄羅斯聯邦總統在無記名投票的普遍平等和直接普選的基礎上由俄羅斯聯邦公民選出，任期6年。年滿35周歲、在俄羅斯聯邦居住至少25年且沒有外國國籍或居留許可的俄羅斯聯邦公民方有資格競選俄羅斯聯邦總統。

此外，同一人不得擔任俄羅斯聯邦總統連續兩個任期以上。該條文並沒有發生變化，只是這一限制不包括修正案生效之時曾擔任俄羅斯聯邦總統和（或）正擔任俄羅斯聯邦總統的任期數量。現任總統普京仍然能夠參加2024年總統大選。

對於符合規定且有意參與總統選舉的人來說，可以通過政黨提名和自薦兩種方式參選。

政黨提名這一方式存在兩種情況。第一類為進入俄國家杜馬的政黨，目前包括統一俄羅斯黨、俄聯邦共產黨、俄自由民主黨、公俄黨（「公正俄羅斯－愛國者－為了真理」黨）及新人黨5個黨派。由上述政黨提名者將直接被登記為候選人。而對於其他未進入俄國家杜馬的政黨而言，由其提名的候選人需要收集10個支持者的簽名，並交由俄羅斯中央委員會審查。

對於自薦者而言，獲得參選資格則較為複雜。其首先需要召集一個不少於500人的倡議小組，小組與會者要通過多數表決是否贊成該自薦者參選，還需收集來自40個或更多地區的至少30萬個支持者的簽名。在俄中選委審查完畢後，方可被登記為候選人。

圖為2月14日，俄羅斯新人黨總統候選人達萬科夫（Vladislav Davankov）一處位於俄控頓涅茨克（Donetsk）的選舉廣告。（Reuters）

在2024年俄羅斯大選的4名候選人中，只有普京為獨立候選人，通過自薦方式獲得參選資格。其餘3人分別由俄自由民主黨、俄共、新人黨提名。

據新華社此前報道，俄羅斯中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）今年1月29日在新聞發布會上宣布，普京已被正式登記為2024年總統選舉候選人。在普京競選總部提交的約31.5萬個支持者簽名中，中央選舉委員會隨機選取6萬個簽名進行核驗，結果顯示91個簽名無效，符合登記為總統選舉候選人的有關規定。

大選有哪些重要節點？

2023年12月7日，俄聯邦委員會通過決議，確認了2024年俄羅斯大選時間。俄羅斯中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃8日正式宣布，2024年俄總統選舉投票將進行3天，從3月15日持續至17日。

根據俄法律規定，自薦候選人需在2023年12月27日前提交競選相關材料。2023年12月18日，俄羅斯總統普京來到俄羅斯聯邦中央選舉委員會，提交了以自薦方式參加2024年總統選舉的相關文件。各黨派則可在各自的代表大會上推選本黨候選人，並在2024年1月1日前提交相關材料。此後，自薦候選人及由未進入國家杜馬的黨派提名的候選人需要進行簽名收集工作，並在1月31日前提交至俄羅斯中央選舉委員會並等待認證。

2月10日，在完成對各候選人所提交材料的審核後，現任總統普京、斯盧茨基（俄自由民主黨），哈里托諾夫（俄聯邦共產黨）以及達萬科夫（俄新人黨）獲得參選資格。此後，競選活動正式拉開序幕。

2月17日起至正式投票開始前，參選人可在媒體上展開選前宣傳活動，投放自己的競選影片。線下，所有參選人都有權進行與選民見面、舉行集會等選前活動。同時，由政黨提名的參選人最遲需要在投票10天前提交競選綱領，並在互聯網及媒體上公布。

與此前歷次選舉時一樣，普京不會參與選前辯論活動。俄總統新聞秘書佩斯科夫解釋稱，普京是現任國家元首，日程非常繁忙，這使得他與其他候選人之間存在根本性的不同。總統本人每天都會出現在媒體上，俄羅斯人每天都有機會看到普京關於各方面的言論。

圖為3月14日，俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）一處正進行大選準備工作的票站。（Reuters）

對於選民而言，考慮到本次總統大選投票還將採用實地投票和遠程電子投票相結合的方式進行，選民可在2024年1月29日至3月11日期間申請進行遠程電子投票，正式投票時間為3月15日8時至3月17日20時。

2月25日起，俄羅斯境內偏遠及交通不便的地區開始提前投票。3月1日起，身在海外的俄羅斯人也可開始提前投票。正式投票則將在3月15至17日進行，18日起將統計選票，投票結果最遲將在28日統計完畢。任何在投票日年滿18歲、具有法律行為能力且未被法院判刑並處在被監禁狀態的俄羅斯聯邦公民均可投票。

根據俄羅斯法律規定，第一輪投票中如有參選者得到50%以上選票，則將直接當選總統。如無人獲得半數以上選票，得票領先的兩名候選人將在第一輪投票3週後進入第二輪投票，得票較多者將當選總統。

2024年俄羅斯大選有何特殊之處？

2024年俄羅斯大選是該國2020年通過憲法修正案後的首次總統大選，也是俄羅斯首次戰時選舉。

2023年11月，普京簽署總統選舉法修正案。據央視新聞此前報道，俄羅斯聯邦委員會憲法委員會第一副主席波萊塔耶夫（Vladimir Poletaev）在解釋新的修正案時表示，根據俄羅斯聯邦中央選舉委員會與俄羅斯國防部的協商結果，處於戰時狀態的俄羅斯聯邦主體仍舊可以進行選舉投票。對於俄羅斯海外選民，俄駐外大使館負責人可以視情況改變投票的開始、結束和持續時間。

該法還明確規定，只有獲得授權的人員才能在投票現場拍攝照片和影片，擁有正式工作合同的媒體記者才能在投票站獲得認證。在俄羅斯境內宣布進入戰時狀態的地區，還將採取額外保護措施，確保選民的安全和投票過程的順利進行。俄國家杜馬表示，此舉旨在讓生活在前線地區以及執行作戰任務的人能夠參加投票。

圖為3月13日，俄控馬里烏波爾（Mariupol）居民前往當地流動票站，提前參與今屆俄羅斯總統大選投票。（Reuters）

與此同時，這也將是俄羅斯首次在頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）4個「新地區」舉行總統大選投票，目前四地均處於戰時狀態。

此前，在普京2023年5月簽署了允許在實行戰時狀態的地區舉行選舉的法律後，上述四地曾舉行地方選舉。隨後，根據俄羅斯中央選舉委員會2023年12月通過的一項關於總統選舉的相關決議，頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松地區將舉行俄羅斯總統大選投票。考慮到當地民眾可能因為各種原因尚未取得俄羅斯護照，上述地區的選舉委員會將有權確定，如當地選民在投票時無法出示俄羅斯護照，還可以出示哪些證件以順利參與總統選舉投票。

此次俄羅斯大選正式投票將在3月15至17日舉行，而這將是俄羅斯首次舉行為期3天的總統大選投票。多日投票方式最初被應用於新冠疫情期間，以防投票站出現選民過度擁擠的情況。據媒體報道，該投票方式的首次應用是在2020年6月25日至7月1日的俄羅斯修憲全民公投期間。

此次選舉還將是俄首次在總統大選中採用實地投票和遠程電子投票相結合的方式進行。根據俄羅斯官方說明，俄羅斯共有29個地區可以申請遠程投票。在這些地區，人們可以選擇前往當地投票站進行現場投票，也可以在1月29日至3月11日期間提交遠程投票申請後，通過電腦或手機參與投票。

另外，據俄羅斯外交部消息，由於與不友好國家關係緊張，部份俄羅斯駐海外使領館被關閉，俄羅斯此次大選在海外設置的投票站數量也因此減少。俄羅斯中央選舉委員會安德烈耶夫（Pavel Andreev）2月21日表示，俄羅斯聯邦總統選舉期間將在海外144個國家設立281個投票站，並在拜科努爾市（Baikonur）設立7個投票站，國外投票站總數將達到288個。而在2018年總統選舉中，俄羅斯在海外設置了394個投票站。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯使領館的安全形勢近期明顯惡化，並非所有歐美國家都對俄方要求確保選舉日投票站安全的照會做出了回應。安德烈耶夫針對海外投票站的減少也表示，這不是俄羅斯的錯誤，而是投票站所在國的錯誤。

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