俄羅斯大選將至　普京籲投票展現愛國精神

俄羅斯將於本週末舉行大選，總統普京（Vladimir Putin）呼籲俄羅斯人在選舉中投票。



法媒報道，俄烏戰爭進入第三年之際，長期在位的普京正在爭取再獲6年任期。他在星期四（3月14日）的電視講話中對俄羅斯人說，「我深信，你們知道我們的國家正在經歷一個多麼艱難的時期、我們在幾乎所有領域都面對着何其複雜的挑戰。」

普京說，「為了繼續有尊嚴地應對這些挑戰並成功克服困難，我們要繼續保持團結和自信。」

圖為2024年3月6日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在天狼星聯邦直轄區出席世界青年節活動。（Reuters）

特工出身的普京2012年第三次當選總統，後來成功連任至今。如果他在3月15日至17日的競選中獲勝，他將能夠至少留任到2030年。

他在講話中說：「讓我坦誠地說吧，如今參與選舉（投票），是愛國情感的體現。」

「我們在前線的戰士也將參加投票，他們表現出了勇氣和英雄主義，保衛祖國，參與選舉，為我們所有人樹立了榜樣。」

這次選舉投票正值普京信心高漲之際。近期，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場取得戰果，而普京最尖銳的批評者納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2月在北極流放地的監獄中去世。外界普遍認為，普京在這次選舉中可謂沒有阻礙。

本文獲《聯合早報》授權轉載

