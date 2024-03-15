俄羅斯視角・二｜總統大選毫無懸念　普京成了當代葉卡捷琳娜大帝

2月24日俄烏戰爭兩周年過後，俄羅斯即將在3月15日至17日迎來總統大選。雖然投票尚未舉行，結果卻是大勢底定：普京（Vladimir Putin）必然連任，剩下只是得票多寡的問題。

這種氛圍與前兩年的發展相對照，就像被歷史開了玩笑。畢竟2022年戰爭爆發後，許多分析都聚焦關注普京的未來走向，西方媒體尤其走火入魔，一有風吹草動就競相要替普京「拉警報」，不是宣稱普京身患絕症，就是預言普京即將失勢下台。

當然，不少事件都助推了前述宣傳，例如2022年2月俄軍冒險包圍基輔（Kyiv）的戰略冒險失敗、9月烏軍奪回哈爾科夫（Kharkiv）後普京宣布動員、11月俄軍被迫撤出赫爾松（Kherson）西岸等，基本上俄軍的「差強人意」扮演了關鍵角色；進入2023年，俄軍雖未再有大挫敗，「俄羅斯內鬥」卻成為關鍵字，熱點事件便是6月的瓦格納（Wagner Group）兵變：普里戈任（Yevgeny Prigozhin）作為普京心腹一朝反目，引發了全球媒體關注，事件本身雖然有驚無險，卻還是讓普京灰頭土臉。

不過從結果來看，瓦格納兵變大概是「西方預言」最接近實現的一刻，卻還是沒能化想像為現實。在這之後，普京著手拆解瓦格納、清洗俄軍、敲打親瓦格納的軍事博主們（Milbloggers），牢牢掌握了政治權柄。接下來的兩起死亡事件，更是宣告普京權位再獲鞏固：一是2023年8月，包括普里戈任在內的瓦格納高層發生墜機、瞬間團滅；二是2024年2月，俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）獄中猝死。不論這兩起事件究竟是意外還是陰謀，普京都因此少掉兩個心腹大患，不僅更有餘裕收編瓦格納，也打擊了俄羅斯自由派士氣。時至今日，2024年總統大選結果已是毫無懸念，就算輿論曾經爭辯「這場戰爭會否拖垮普京政權」，歷史也已明確給出否定答案。

當然，這個答案不是憑空出現，也並非結構注定，而是需要後天的人為努力；就像普京發動俄烏戰爭看似「賭國運」，卻也絕非什麼努力都不做，就想輕鬆賭贏。

2月23日，普京出席祖國保衛者日的活動。（Reuters）

普京經歷的三波大挑戰

回顧普京2022年以來的權力軌跡，基本上有過三波大挑戰，但整體遵循了「受挑戰-再集權」的發展模式，

第一波挑戰發生在2022年2月，也就是「特別軍事行動」直接引爆的反戰潮。示威群眾除了傳統反普京的親西方自由派、在烏克蘭有親族的俄羅斯人，還包括單純反戰的一般民眾，地點遍布俄羅斯各大城，人數大多破千，算是俄羅斯近年規模最大的示威運動。

但這種不涉克里姆林宮政爭、又非武裝的示威組成，看在普京眼中，也不過就是人數較多的「烏合之眾」，動用大批警力便能解決，結果也確實如此。光是2月24日當晚，就有超過千人被捕，俄羅斯內政部雖以「防疫考量」對外粉飾，卻沒有減緩取締的力道，接下來連續幾日都有數百人被捕，到了3月甚至還有一日逮捕超過5,000人的紀錄。可想而知，在這種壓制力道下，反戰示威撐不到3月底就煙消雲散，僅剩少數個人還在堅持。

當然，除了一般民眾，也有不少知名人士發聲反戰，包括俄羅斯反對黨人、媒體人、歌手、藝術家等具有流量與號召力的角色，但普京同樣祭出了反制手段：國家杜馬在3月4日通過新法，規定「侮辱」俄軍者，將面臨最高5年監禁的處罰；傳播關於俄軍與「特別軍事行動」的「不可靠資訊」者，可被判處最高15年監禁；呼籲對俄羅斯、俄羅斯公民或俄羅斯法人實施制裁者，將被處以巨額罰款與最高3年的監禁。3月18日，適用範圍從俄軍擴到大了「特別軍事行動的所有參與者」，包括瓦格納等僱傭軍，刑期也往上增加：呼籲制裁者最高可判處5年監禁，「侮辱」俄軍者最高可判處7年監禁。3月25日，適用對象擴大到了國家機構，包括國民警衛隊、聯邦安全局（FSB）、緊急情況部、總檢察長辦公室、調查委員會和外交部。

圖為3月1日，人們在俄羅斯反對派政治家領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）的葬禮上獻花。（Reuters）

基本上，俄羅斯的戰時言論管控相當嚴密，尤其是針對自由派與反戰族群，幾乎到了天羅地網的程度。因此就在法案通過同日，俄羅斯獨立媒體《新報》（Новая газета）便從網上撤下所有戰爭資訊；位於葉卡捷琳堡的獨立媒體Znak.com也在同日宣布，因為政治鎮壓暫停營運；創立於1990年的老牌廣播電台《莫斯科回聲》（Эхо Москвы），也因播出反戰內容而被迫停播。組織都如此，更不要提被法律起訴、判處監禁的個人，不論區議員、演員、網紅或一般民眾，基本上面對國家重拳只能束手就擒。

與此同時，不少公司、學校也開始了自我審查，例如有大量簽署反戰請願書的俄羅斯工人被雇主恐嚇，「不撤回簽名就直接解僱」；許多公司也警告員工「不要在 Facebook上發表政治相關話題」；聖彼得堡大學學生會更在3月揭露，有至少13名學生因參與反戰示威而被學校開除。

整體來說，面對第一波挑戰，普京的反擊手段堪稱強硬，或許正因如此，第二波挑戰在2022年9月到來時，克里姆林宮的反應沒有太慌亂：當時背景是俄軍大規模撤出哈爾科夫（Kharkiv），引發俄羅斯的愛國與右翼陣營不滿，國家杜馬前副主席甚至公開批評普京「被誤導」，要求立刻宣布動員，否則乾脆停戰談判。

左右權衡下，普京終於在9月21日拍板「部分動員」，卻也果不其然引爆了逃役潮，以及隨後的新一波反戰示威，北高加索與遠東地區尤其嚴重，不少婦女都為留住父兄與兒子站上街頭。但反抗的結果基本與3月無異：在警方強力壓制下，大量示威民眾被逮捕拘留，反戰潮轉瞬即逝，唯有車臣獲得了「取消動員」的特權，畢竟車臣戰爭的慘烈記憶仍在，普京也不願前線作戰、後院失火，但其他地區的動員仍要進行。

2024 年2月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取國防部長國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）匯報。（Reuters）

只是第二波挑戰看似迅速消退，卻揭露了更深層隱憂：街頭的不滿對普京來說已不構成威脅，倒是政府內部的分歧鬥爭，正在攪動克里姆林宮安寧。觀察哈爾科夫大撤退後的種種輿論動盪，俄方內部明顯存在一股不滿防長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的勢力，要藉前線失利鬥垮已掌權超過10年的二人，且這股勢力更與右翼、愛國主義陣營結成同盟，趁著政府打壓自由派、需要愛國聲音時，在輿論空間野蠻生長。

而不論普京個人是否不滿紹伊古、格拉西莫夫，從他拍板「特別軍事行動」起，三人就結成同一艘船的夥伴，任何對紹伊古、格拉西莫夫的反對，都將侵蝕普京權威，尤其後者已掌權超過20年，在這種局面下，對普京的不滿極易與布局「後普京時代」的政爭相連。當然，這種壓力在這第二波挑戰時還不明顯，但到了第三波挑戰就呼之欲出，那便是2023年6月的瓦格納兵變。

從嚴重程度來說，這次事件不僅是俄烏戰爭爆發後，普京個人遭遇的最大挑戰，也是其自2000年掌權以來，經歷的最驚險瞬間。觀察瓦格納的崛起，養大暴走巨獸的不只有戰場的現實需要，更有政治的刻意為之：軍中反對派為孤立紹伊古與格拉西莫夫，紛紛展現了親瓦格納的立場；代表愛國與右翼輿論的軍事博主們，更是成日批評俄軍、猛誇瓦格納，硬生生把角色邊緣的僱傭軍捧成了戰場流量王。

這個趨勢在兵變前幾個月，就已暴露得相當明顯，基本上普里戈任把Telegram當成了個人戰情台，不僅多次公開批評批紹伊古與格拉西莫夫，更威脅要率瓦格納撤出巴赫穆特（Bakhmut）前線，獲得了大量軍事博主支持。兵變當日，普里戈任更是兵不血刃就進入南部軍區總部，不斷釋出影片要求紹伊古、格拉西莫夫前來談判，這種場景似乎不像單純兵變，而是更像「一個願打一個願挨」。當然，軍中反對派未必事前知情且協助，但從當日場景來看，其顯然也想看防長與總參謀長的笑話，所以在一定程度上配合了瓦格納，這才會有後續北上莫斯科的逼宮鬧劇。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，中）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖，攝於俄羅斯南部軍區司令部。（Reuters）

而面對第三波挑戰，普京的反擊無疑比前兩波都強烈。不論普里戈任墜機真相為何，基本上瓦格納這一組織在兵變結束後，就已踏上被政府監管的不歸路，其在中東、非洲的軍事角色也被強制弱化，普里戈任的商業帝國更被一一肢解，就算沒有墜機事故，也不可能再當普京心腹、維持過往排場。

至於俄軍反對派，普京雖然基於前線需要，沒有大開殺戒，卻重點懲處了被認為「親瓦格納」的空天軍司令蘇羅維金（Sergey Surovikin），讓軍方對其展開拘留調查，並在8月正式免職。最後，蘇羅維金雖在9月改任獨聯體防空協調委員會主席，看似仕途繼續，卻已明顯被剝離前線事務，普京的打壓不言而喻。當然，蘇羅維金或許是被冤枉的，但普京的目標本就是殺雞儆猴，且比起普里戈任死於非命，這個結局可能還算幸運。

整體來看，戰爭時期的普京並不是總是眾星拱月，而是被重重挑戰包圍後，又次次殺出重圍，並在過程當中多次擴權，這才形成如今總統大選必勝的局面。

2024年3月6日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在俄羅斯天狼星聯邦直轄區出席世界青年節活動。天狼星聯邦直轄區位於索契附近。（Reuters）

葉卡捷琳娜的符號隱喻

如果再將視角拉遠，觀察俄烏衝突在俄羅斯近代史、普京掌權史的各自角色，便能發現兩個維度正在共構一個新敘事，且與西方宣傳的「垮台說」截然不同：普京並沒有因俄烏衝突而衰弱，而是正在鞏固「當代葉卡捷琳娜大帝」（Catherine the Great）的歷史地位。

回顧過往，俄羅斯軍事干涉烏克蘭的真正起點，並非2022年的「特別軍事行動」，而是2014年2月的克里米亞危機。這場危機後，俄羅斯實質併吞了克里米亞，並在烏東引爆頓巴斯內戰，衝突悶燒長達8年，這才有了2022年的全面炸裂。而也就在2014年11月，一部名叫《葉卡捷琳娜》（Екатерина）的俄羅斯歷史劇開始在Россия-1頻道上首播，內容恰好呼應當年的地緣震盪，因為劇中主角正是與彼得大帝（Peter the Great）齊名、在1783年併吞克里米亞的葉卡捷琳娜大帝。

眾所周知，葉卡捷琳娜大帝並非俄羅斯人，而是生於普魯士的公主，本名蘇菲（Princess Sophie of Anhalt-Zerbst）。15歲那年，蘇菲來到莫斯科，與時任皇儲彼得三世（Peter III of Russia）聯姻，名字也改成了葉卡捷琳娜。1762年，已是皇后的葉卡捷琳娜發動軍事政變，廢黜丈夫彼得三世，開始了長達34年的統治。

在位期間，葉卡捷琳娜大幅對外用兵，從奧斯曼土耳其、波蘭立陶宛聯邦手中奪下了新俄羅斯（Новороссия，泛指18世紀被俄羅斯吞併的黑海北岸，今日的烏克蘭南部）、克里米亞、北高加索、烏克蘭東部、白俄羅斯、立陶宛和庫爾蘭（Courland，拉脫維亞西部），並且與奧地利、普魯士聯合瓜分波蘭，大幅擴張了俄羅斯帝國的南部與西部疆域，換算為土地面積約有52萬平方公里。而也正因戰功彪炳，這位出身普魯士的統治者始終被俄羅斯歷史頌揚，且從未被以「篡位者」貶稱。

俄羅斯的葉卡捷琳娜大帝。(Getty Images）

其中，併吞克里米亞涉及了1768年到1774年、1787年到1792年兩次俄土戰爭。在奧斯曼土耳其接連戰敗下，克里米亞先是於1770年自奧斯曼「獨立」、又在1774年成了俄羅斯的保護國，最後在1783年被俄羅斯正式併吞。而在戰爭過程中，俄羅斯也獲得了通往黑海的通道，並藉此併吞了烏克蘭南部，逐步建立起敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、葉卡捷琳諾斯拉夫（Yekaterinoslav，意為葉卡捷琳娜的榮耀，地點位在今日的第聶伯羅）、赫爾松等新城市。

正因如此，對烏克蘭來說，葉卡捷琳娜具有「建設與佔領」的雙重面貌。2004年烏克蘭橙色革命後，圍繞蘇聯、俄羅斯帝國的「記憶戰爭」不斷升級，烏克蘭反俄立場較強的地區紛紛要為自己的民族英雄正名立碑，親俄地區則升高了對俄羅斯歷史認同的表態，例如敖德薩就在2007年立起「敖德薩創始人紀念碑」（Засновникам Одеси），主角正是葉卡捷琳娜大帝。2014年克里米亞危機後，烏克蘭政府開始大量拆毀蘇聯時期紀念碑，並且重新命名了帶有蘇聯痕跡的街道、村莊和城市，但敖德薩的紀念碑依舊屹立不搖，體現了黑海沿岸烏克蘭人對俄羅斯帝國歷史的自豪。

只是這種自豪也終究成為歷史。2022年俄烏戰爭爆發後，無情傷亡澆滅了眾多烏克蘭人對俄羅斯帝國遺產的熱情，敖德薩尤其明顯，不僅港口水域被俄羅斯黑海艦隊封鎖，更蒙受無人機與導彈襲擊，最後在反俄輿情洶湧下，「敖德薩創始人紀念碑」於2022年11月宣告拆除。葉卡捷琳娜雕像沒有直接被戰火摧毀，而是倒在了糾結的歷史情仇前。

而與烏克蘭的嚴加取締相反，普京及俄羅斯在俄烏衝突上升後，便開始頻繁召喚葉卡捷琳娜的歷史記憶，原因也相當直接：葉卡捷琳娜對克里米亞、黑海北岸、烏克蘭各地的征服及其代表的帝國黃金歲月，對內可以提升普京的政治光環，強化「特別軍事行動」是俄羅斯歷史偉業的敘事；對外則可被普京用以論證俄烏戰爭的正當性，合法化對烏克蘭的領土與政治要求，同時賦予俄軍「解放者」的政治身份。

2023年3月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。（Reuters）

當然，2014年《葉卡捷琳娜》第一季播出時，莫斯科或許還沒有推動意識形態工程的完整規劃。這部劇確實借帝國榮光烘托了愛國情緒，並且在克里米亞危機發生的時空下，有借葉卡捷琳娜之手「加冕」普京的暗示；但在筆者看來，這部劇也是俄羅斯迎合全球市場的產物，自我推銷的商業性遠超蘇聯時期任何宣傳作品，不僅強調華美的宮廷服飾與擺設，在敘事風格上也明顯臨摹此前的西方古裝大劇，例如2007年至2010年的《都鐸王朝》（The Tudors）、2011年至2013年的《波吉亞家族》（The Borgias）、2011年起熱播的《權力遊戲》（Game of Thrones）等，主打性與陰謀兩大賣點，前者尤其要令人瞠目結舌，才好積累人氣、創造話題。

整體來說，2014年的《葉卡捷琳娜》是一部多目標的歷史劇：對內烘托愛國氛圍，對外滿足全球範圍觀眾對俄羅斯宮廷的幻想，所以也毫不意外登上了Amazon Prime，收穫極高評價，可謂是當代俄劇行銷全球的最成功案例。之後在2017年、2019年推出的第二、三季，也大體遵循了類似風格與路徑，直到2023年推出風格迥異的第四季。

第四季作為全劇結尾，拍攝於2022年8月至2023年1月，正好是哈爾科夫大撤退、普京宣布動員、赫爾松大撤退等挫折時期，播出時間則是2023年11月，選在了瓦格納兵變後4個月、普里戈任墜機後3個月、總統大選前4個月。從內容上來看，第四季的葉卡捷琳娜大帝依舊風流、寵臣無數，卻比前面任何一季都像個政治家，劇情也主打皇儲保羅爭權、歐洲各國密謀顛覆俄羅斯宮廷、俄羅斯對克里米亞等地的征服等，尤其強調征烏大將波將金（Grigory Potemkin）與葉卡捷琳娜的一世深情。如果說前三季風格就像葉卡捷琳娜的舊人設，渴望全球市場愛撫，第四季便明顯是要借新人設，傳遞戰爭下的強悍敘事：俄羅斯絕不會放棄在烏克蘭的佔領地，也絕不會被各種內外陰謀打倒。

而《葉卡捷琳娜》當然不是孤例。2022年2月21日、俄烏戰爭爆發前夕，普京宣布承認頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）兩共和國的「獨立地位」，簽署友好合作互助條約，表示將依條約派兵入烏「維和」，簽約地點便是克里姆林宮的葉卡捷琳娜廳。這一動作用意明顯：召喚大帝的過往功勳，來為自己的後續動作進行鋪陳，並將對烏用兵形塑為當代俄羅斯的歷史偉業。同年3月8日，普京更在祝賀國際婦女節時引用葉卡捷琳娜名言，「只要我有足夠的生命，我將用語言、筆和劍捍衛我的祖國」，明顯是在延續前述宣傳基調。

2023年12月17日在，俄羅斯莫斯科舉行統一俄羅斯黨（United Russia，UR）黨代表大會之前，俄羅斯總統普京參觀名為「俄羅斯」論壇和展覽，慶祝該國取得的重大成就。（Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via Reuters）

與此同時，「新俄羅斯」一詞也重回大眾視野。在葉卡捷琳娜統治期間，這個詞彙泛指被俄併吞的烏克蘭南部新領地，如今則成了「記憶戰爭」的一部分。例如2023年5月，俄羅斯政府宣布成立名叫「新俄羅斯鐵路」（Novorossiya Railways）的聯邦企業，用以管理俄佔地上的烏克蘭鐵路，總部設於頓涅茨克，這個做法同樣是調動了葉卡捷琳娜相關的歷史記憶。

整體來說，從戲劇到演說，可以發現繼斯托雷平（Pyotr Stolypin）、彼得大帝後，「當代葉卡捷琳娜」成了普京這一階段的形象工程重點；而從俄羅斯主體的視角出發，在俄軍已經打通前往克里米亞陸橋、鞏固烏克蘭俄佔地、總統大選毫無懸念的當下，普京也確實擔得起這個稱號。

只是就像「敖德薩創始人紀念碑」的樹立與拆毀，普京的「葉卡捷琳娜工程」雖能召喚民眾對輝煌俄羅斯的未來想像，卻無法就此與所有反對者化敵為友，因為衝突的結構並沒有改變，戰爭仍在進行。歷史總是驚人的相似，在成為「當代葉卡捷琳娜」的同時，普京也繼承了「建設與佔領」的雙重面貌性，集大帝與暴君為一體，雖然威名遠揚，卻也注定惡名昭彰。