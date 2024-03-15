俄羅斯大選｜烏克蘭市長曝「新地區」情況　民眾被迫投票？

俄羅斯大選投票站3月15日起開放3天，當中包括史上首次參加俄羅斯總統選舉的「新地區」，頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松州（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）。



根據俄衛網，頓涅茨克、盧甘斯克和赫爾松州投票站已開放，而在扎波羅熱州，僅選區選舉委員會成員開始攜帶選票和投票箱挨家挨戶走訪城市選民和市級居民點選民，固定投票站17日才會開放。2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞15日也開始可以投票。

報道引述初步消息顯示，頓涅茨克提前投票的投票率超過57.8%，赫爾松州超過58.14%，扎波羅熱州超過45%。

美媒則引述報告指，在被俄羅斯佔領的地區，某些烏克蘭人被迫在槍口下投票。除設立投票站外，俄羅斯還派官員攜帶投票箱到民眾家中，表示他們在家門口投票更安全。頓涅茨克馬里烏波爾市（Mariupol）市長表示，「在2名手持機關槍的車臣軍人陪同下」，一名女子帶着投票箱出現在他鄰居的公寓。他明確表示，這場投票是沒得選擇的。

這間美媒指，有不少報道稱俄羅斯強迫人民投票，威脅那些不投票的人，不向他們提供醫療服務或其他社會福利，也有人權社運人士表示，已有20多名拒絕投票的烏克蘭人被捕。