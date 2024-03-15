俄羅斯大選一文看懂：挑戰者都有誰　特朗普或重返白宮普京偷笑？

俄羅斯總統選舉3月15日起一連三天登場，勝選者5月揭曉。這屆選舉有3人挑戰現任總統普京（Vladimir Putin），但外界預測普京如無意外會穩贏。普京還可執政多長時間？今年也是美國大選年，美國前總統特朗普（Donald Trump）在民調領前，一旦他再上場，美俄關係又可能會發生什麼事？以下6條問答，讓大家了解圍繞這次大選的議題。



圖為2024年3月8日，克里米亞西部港口葉夫帕托里亞（Yevpatoria）的總統候選人資訊板。（Reuters）

多少選民參與投票？

任何年滿18歲、未因刑事犯罪入獄的俄羅斯公民都能參與投票，共約1.14億人有投票權，其中包括居住在國外的190萬國民及居住在拜科努爾太空發射場（Baikonur Cosmodrome ，即俄在哈薩克租用的太空發射場）的1.2萬國民。

俄羅斯大選通常有約7000萬至8000萬人投票，2018年大選的投票率為67.5%。

在這次大選前夕，普京呼籲選民投票，叫他們展現愛國精神。

如何投票？

俄羅斯首次採用線上投票系統，以供選民投票，涉及27個地區和克里米亞。

四個位於烏克蘭東部的俄佔地區——頓涅茨克（Donetsk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）也可進行投票。

圖為2024年3月10日，俄佔頓涅茨克（Donetsk）舉行總統選舉的提前投票。（Reuters）

誰會參選？

除了俄羅斯現任總統普京尋求繼續執政外，另有3人參選，他們分別是聯邦共產黨員哈里托諾夫（Nikolai Kharitonov）、自由民主黨領袖斯盧茨基（Leonid Eduardovich Slutsky）及新人黨的達萬科夫（Vladislav Davankov）。

普京會勝選嗎？

外界一般認為普京會贏得這次俄羅斯大選。

原因在於其餘3位參選者並未能對普京構成威脅。至於曾表態反對俄烏戰爭的前國家杜馬副主席納傑日金（Boris Nadezhdin）和記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova），則被禁止參選。

名單上參與競爭總統之位的其他3人之中，未有人反對對烏克蘭戰爭，惟達萬科夫立場較其餘2人中立，主張「和平與談判」。

圖為2024年3月1日，人們在俄羅斯反對派政治家領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）的葬禮上獻花。（Reuters）

普京曾於2000年和2004年參加總統選舉，兩次皆勝出，惟因當時憲法的連任限制使他未參加2008年的選舉，他改任總理，隨後在2012年和2018年再參加總統大選，均勝出，如果普京在2024年勝選，將開始他的第五個總統任期。

現任總統普京在他此前所勝任四屆的總統大選中，得票率分別為53%，71.3%，63.3%和76.7%。

能執政多長時間？

俄羅斯2008年的憲法修正案把總統的任期由原來的4年延長至6年，意味每屆俄羅斯總統能夠執政6年，最多連任兩屆。

2020年的憲法修正案則正式把普京的總統任期從2024年開始重置為零，根據規則，若普京今屆勝選、下屆連任，他能掌權直至2036年，管治俄羅斯合計12年。

圖為2024年3月13日，俄羅斯總統普京在莫斯科接受採訪。（Reuters）

特朗普或回鍋 普京竊喜？

雖然普京稱更希望民主黨的拜登（Joe Biden）勝出今年11月的美國總統大選，指其更容易預測，但目前在民調上的領先者是共和黨的特朗普（Donald Trump）。

外界認為一旦特朗普當選，縱然世界或更混亂，但對俄羅斯反而有利，例如是特朗普放話會停止美國對烏克蘭的戰爭援助，假若成真的話，無疑會大大削減烏克蘭的抗俄力量，此外特朗普還要求歐洲償還美國援烏費用。

俄羅斯屢次批評北約（NATO）擴張，特朗普與北約成員國的緊張關係也被指對俄有利。英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）3月9日報道，北約內部擔心若特朗普重新執政，北約可能面臨美國「退谷」的嚴重風險。