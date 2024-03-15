俄羅斯大選｜體現「普京意志」的總統選舉

此次選舉投票，也在克里米亞以及俄羅斯在2022年9月宣佈併吞的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松舉行。普京企圖再一次向世界宣示，這些地方已經歸屬俄羅斯，他也獲得這些地方民眾的支持。選舉結果很可能揭示，支持普京以及支持俄烏戰爭的民眾佔相當大優勢。



俄羅斯總統選舉將於3月15日至17日舉行。俄烏戰爭全面爆發已超過兩年，目前戰場局勢對俄羅斯相對有利，烏克蘭已基本轉入戰略防禦。近期俄羅斯軍隊攻佔戰略重鎮阿夫迪夫卡，則被認為是向普京連任總統獻禮。

俄羅斯按期舉行總統選舉，與烏克蘭形成對照。據媒體報道，烏克蘭議會在2月6日已通過總統澤連斯基提交的延長戒嚴令的法律草案，主要因為俄羅斯入侵尚未結束。這也意味原定3月舉行的烏克蘭總統選舉被推遲。

其實，俄羅斯也可像烏克蘭那樣，推遲總統選舉，但普京不願這樣做。普京想向全世界表明：他仍然能獲得多數俄羅斯民眾的支持，且在戰爭期間，俄羅斯社會是團結的。普京不僅對順利當選有信心，對統治的穩固也有信心。他或許也想彰顯在總統選舉問題上，俄羅斯與烏克蘭的對照。

在長期戰爭中舉行選舉，對執政者而言，或多或少都存在政治風險，但普京顯然認為相關政治風險是可控的。他對自己的統治頗具信心，正如對前線戰況頗具信心一樣。那些預言普京政權垮台者，會又一次感到失望。

據俄羅斯衛星通訊社報道，全俄社會輿論研究中心的2月民調顯示，79.1%俄羅斯人表示信任普京。依據同月另一份民調，在打算參加投票的受訪者中，約75%的人表示將在大選中支持普京。

上次在2018年的俄羅斯總統選舉，普京得票率為76.69%，而在2012年、2004年，普京得票率分別為63.6%、71.9%。此次選舉普京得票率能否超過70%值得觀察——這種可能性確實存在。至於普京獲得連任，幾乎是沒有疑問的。

俄羅斯總統普京於大選前夕接受專訪，並警告西方，俄國已經做好打核戰的準備，一旦美國出兵烏克蘭，將視為干預行動。（ Reuters）

俄羅斯經濟經受住戰爭與西方制裁的考驗，並實現了增長。普通民眾日常生活受戰爭影響非常有限，甚至可以忽略。現階段前線戰況對俄羅斯並非不利。這些都有利於普京獲得支持。

另外，部分俄羅斯民眾對西方幻想或多或少破滅，也有利於普京延續其統治。

除普京外，還有三位總統參選人：哈里託諾夫（Nikolai Kharitonov）、斯盧茨基（Leonid Slutsky）與達萬科夫（Vladislav Davankov）。他們都是國家杜馬議員，都可視為體制內人士。哈里託諾夫、達萬科夫不反對俄羅斯在俄烏戰爭中的立場，並都已受到西方國家制裁。斯盧茨基早在2014年（因克里米亞公投脱離烏克蘭而加入俄羅斯）就受到美國製裁。

三位參選人所屬的政黨，分別是俄羅斯聯邦共產黨、自由民主黨與新人民黨（又譯新人黨，New People Party），都被視為體制內的反對黨，甚至有人將它們看作親克里姆林宮政黨。不過，它們與中國的民主黨派——所謂的參政黨——還是有差別的，具有其獨立性。至於俄羅斯體制外的反對派，都被排除在總統選舉之外，而這肯定會引起對此次選舉的爭議。在此還有必要提及的是，反對派領袖納瓦爾尼上月在獄中突然去世。

反對派領袖納瓦爾尼上月在獄中突然去世。莫斯科有民眾獻花哀悼。（REUTERS）

此次選舉投票，也在克里米亞以及俄羅斯在2022年9月宣佈併吞的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松舉行。普京企圖再一次向世界宣示，這些地方已經歸屬俄羅斯，他也獲得這些地方民眾的支持。以後即便舉行和平談判，普京也不願意在頓涅茨克等問題上讓步——正如不會在克里米亞問題上讓步一樣。

有些人會認為，這次總統選舉，與其說是四個參選人之間的競爭，不如說是支持普京與反對普京的對決。另一方面，這次選舉還可視為對俄烏戰爭的公民投票，也就是支持戰爭與反對戰爭的對決。

選舉結果很可能揭示，支持普京以及支持俄烏戰爭的民眾佔相當大優勢。這種結果應會引發爭議與批評——既來自西方國家，又來自俄羅斯體制外的反對派。這次選舉的舉行本身，就體現了普京的意志；而選舉結果，按理說是體現俄羅斯人民的意志，但實際上也體現普京的意志。

作者：林原，旅加時評人，國際關係研究者

