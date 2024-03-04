日本麥當勞開心樂園餐「星之卡比」玩具全城瘋搶　黃牛高價轉售

日本麥當勞開心兒童餐日前推出「星之卡比」系列相關周邊玩偶，結果大受歡迎。



第一輪贈品在2月23日開賣後，僅一天就宣布通通送完。

第二輪則是在3月1日開賣，也立刻被搶購一空。

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然而，網上也陸續出現許多轉賣的商品，反映出不少顧客其實是一開始就打算轉賣的黃牛，並非真心想要周邊，引發了許多不滿聲音。

根據日本媒體「ENCOUNT」報道，由於第一輪發行時，就在網路上引起相當大的討論，使得第二輪上市當天，有些麥當勞店家還沒開門，外頭就已經大排長龍，幾乎全都是要來搶購開心兒童餐，瞄準「星之卡比」周邊的顧客。

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因此，不少店家才開賣不久，東西就立刻被搶購一空。超乎預期的搶購盛況，迫使日本麥當勞出面公告，表示當初活動雖然預計維持三週，但因為太過熱門，因此決定提早結束販售。原先預計在8日推出的第三輪，當然也緊急喊卡。

然而就在1日下午一點左右，二手商品網站「Mercari」就出現許多轉賣周邊的人，價格約落在600至3000日圓之間（約31至156港元），甚至還有賣家販售整個套組，喊價7000日圓（約365港元）。對比日本快樂兒童餐定價約在520日圓（約27港元）左右，明顯貴上不少。

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這些轉賣黃牛的舉動，讓許多網友痛批：

「黃牛簡直是垃圾」

「比開心兒童餐還貴笑死」

「連偏鄉地方的麥當勞都缺貨，黃牛真的太多了」

「因為這些黃牛的錯，讓想要的小孩反而沒有」

「應該要限制沒有帶小孩的大人可購買數量」

「在平日小孩還在上學的時間點就賣光也太慘」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】