南美航空波音客機急墜50傷　美媒：起因疑機師座椅按鈕遭觸碰

南美航空（LATAM Airlines）一架波音787-9夢幻客機3月11日飛往新西蘭奧克蘭期間突然急墜，有乘客被拋至天花板，約50人受傷。美媒15日引述不具名官員稱，可能是駕駛艙機師座椅的按鈕遭觸碰，把機師推至操縱台上，導致意外發生。



《華爾街日報》15日引述了解初步調查證據的航空官員稱，當時一名空中服務員在送餐時按到機師座位上的按鈕，觸發電動裝置，此令機師靠向操縱杆，結果令飛機機首轉而朝下。

報道稱按鈕本身有蓋，機師坐着時原本不能使用。

從飛機航班追蹤服務的頁面可見，飛機出現問的時間點。

南美航空發言人指，公司正與政府部門合作調查，結束前不予置評。波音（Boeing）亦發聲明稱，公司正聯絡客戶，可隨時協助調查。

報道也談到因調查仍未結束，關於意外成因的說法可能有變，預料波音稍後或會向航空公司發布關於787夢幻客機座椅按鈕的通告。

南美航空編號LA800航班於香港時間11日早上由澳洲悉尼飛往新西蘭奧克蘭期間在空中小幅急墜，如期降落後50人需接受治療。當時南美航空指，客機是因「技術事件」（technical event）劇烈搖晃。

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