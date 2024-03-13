波音爭議不停經歷顛簸3月　美媒指737 MAX審計89項近四成不過關

美媒3月11日引述文件披露美國聯邦航空局（FAA）對波音公司（Boeing）737 MAX型號系列的審計結果，在89項目中，多達33項不過關。波音爭議連環爆，有美媒12日形容這間公司正遭遇大麻煩。



1月5日阿拉斯加航空飛往加州空中「甩門」的客機，屬737 MAX 9，事件後FAA針對737 MAX系列展開長達6週的審計調查，據《紐約時報》11日引述文件指，在89項目中，多達33項不過關，佔約37%，報道並指在審計過程中出現97宗涉嫌不合規的事件。

2024年1月7日，美國聯邦航空局（FAA）停飛171架波音737 MAX 9客機以作安全檢查後，波多黎各聖胡安國際機場一架聯合航空波音737 MAX 9客機因此停飛。（Reuters）

報道續稱，涉事機型的機身製造供應商是Spirit AeroSystems SPR.N，它僅通過13項審計中的其中6項，也未通過涉及貨倉門和駕駛艙窗戶的審計。FAA在針對其機艙中部的門塞（mid cabin door plug）的審計中則發現有5項問題，涉該組件安裝的審計亦未通過。

報道談到今次結果引起審計人員的關注，他們也發現Spirit公司本身「未確定有相關流程運作所需的知識」。

顛簸的3月

3月發生多宗圍繞波音、受人關注的事件，除了美媒10日報道，美國司法部決定對737 MAX飛機「甩門」事件展開刑事調查，也有涉及波音客機的多宗事故，包括4日有在美國的波音客機引擎「噴火」，7日發生有波音飛機空中「甩轆」的事件，8日美國德州有波音客機滑出跑道，令這間公司接連上報。

智利南美航空公司（LATAM Airlines）一架從澳洲飛往新西蘭的波音787-9夢幻客機11日因「技術問題」劇烈搖晃，導致50人受傷。傳媒引述乘客指飛機曾急墜。

吹哨人自殺

一名波音事件吹哨人突然自殺的事件也備受注目，路透社3月13日報道，前波音公司僱員、退休品質管理經理巴尼特（John Barnett）「開槍自殺」身亡。

他在為波音工作32年後於2017年退休，曾對波音公司工廠的生產標準表示擔憂，並對波音展開了長期的法律訴訟，他在1月5日出現波音737 Max 9「甩窗」事故之後，也有傳媒表達自己觀點。

雖然巴尼特被指自殺，但其律師則主張「他的精神狀態非常好」，認為無人相信巴尼特會自殺。

波音737 Max 9客機。（波音官網圖片）

美媒：遭遇大麻煩

美媒12日形容波音遭遇大麻煩，指波音自年初就不間斷爆出壞消息，牽涉的訴訟、潛在罰款與損失業務，波音可能會損失數以十億計美元。

文章稱這些事件不單影響股價，且令聲譽受損，恢復航空公司、監管機構和乘客信心變得更困難。