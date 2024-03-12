揭波音無視飛安用問題零件　爆料人出庭前離奇自戕亡

美國飛機製造商波音公司（Boeing）近期意外頻發。英國廣播公司報道，與波音進行漫長法律戰的退休品質管理經理巴尼特（John Barnett）「開槍自殺」身亡，他曾對波音設在北查爾斯頓（North Charleston）的787夢幻客機（787 Dreamliner）工廠的生產標準表示擔憂。



彭博社引述據英國廣播公司（BBC）報道說，巴尼特在波音公司工作了32年，直至2017年因健康原因退休，他於上星期六（3月9日）因槍傷去世。報道稱，查爾斯頓郡（Charleston County）驗屍官證實了他死亡的消息。

巴尼特在去世前幾天一直就波音公司的舉報人訴訟中提供證據。他原定於上星期六接受進一步訊問，當他沒有出現時，警察前去他住宿的酒店調查，發現他死在酒店停車場的貨車裏。

圖為2012年2月12日媒體記者參觀新加坡航空展（Singapore Airshow）期間看到波音787夢幻客機（Dreamliner）外部貼紙。（Photo by Chris McGrath/Getty Images）

2019年，巴尼特告訴英國廣播公司（BBC），波音的工人在趕貨壓力下，安裝了一些不及格的零件，以避免生產線延誤，有些不合標準的零件甚至取自廢料箱。他還說，飛機內經常殘留金屬屑。

他還聲稱，787飛機上安裝的緊急氧氣面罩系統測試顯示，故障率為25％。巴尼特說，管理人員從未針對他通報的擔憂採取任何行動。

波音公司全盤否認巴尼特的說法。巴尼特去世後，波音公司發聲明說，公司對此深感悲痛。

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報道也說，美國聯邦航空局（FAA）2017年的審查似乎證實了巴尼特的一些擔憂。

調查顯示，工廠內至少有53個「不及格」零件的位置不明，管理局勒令波音公司採取補救行動。

巴尼特退休後，對波音展開了長期的法律訴訟，指責波音因為他的舉報詆譭他的品格並阻礙他的職業生涯。波音否認有關指控。

近期，波音飛機出現多宗安全意外。2024年1月，美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX9型飛機因機門掉落緊急返回波特蘭國際機場。

3月8日，美國聯合航空公司（United Airlines）一架波音737 MAX飛機在休斯敦機場降落時衝出滑行道，所幸無人員受傷。

3月7日，美聯航一架波音777-200飛機從三藩市國際機場起飛後不久輪胎掉落，隨後迫降洛杉磯。

3月4日，美聯航一架從休斯敦飛往佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）的波音737型飛機在起飛後10分鐘，一個發動機起火，不得不緊急降落。

在最新的一宗意外中，智利南美航空公司（LATAM）營運的一架波音787飛機星期一（11日）在從澳州悉尼飛往新西蘭奧克蘭途中突然急速下降，造成至少50人受傷。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

