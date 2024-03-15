戰亂阻農產品出口　農民改種罌粟　緬甸成最大鴉片生產國

緬甸內戰導致民不聊生，北部戰亂地區2023年底爆發的激烈衝突擾亂了貿易運輸，阻礙大米和粟米等農產品出口，令農民生計大受打擊，促使更多人改種罌粟，緬甸也因此超越阿富汗，成為世界上最大的鴉片生產國。



在緬甸軍方和少數民族地方武裝組織（簡稱民地武）經常發生衝突的撣邦（Shan）與克倫邦（Kayin）交界地區種植罌粟的昂莫烏（Aung Moe Oo，音譯）指出，他近年來開始少量種植罌粟，今年則種了3英畝（約1.2公頃），預計產量約16公斤；他希望能以約4,500美元的價格出售。

對於罌粟花可生產鴉片及種植罌粟不合法等問題，昂莫烏聳聳肩說：「這是養活我們一家人最好的方法。」

另一名農民艾艾登（Aye Aye Thein，音譯）過去種植水稻、玉米、豆類和鱷梨，但當緬軍和反對派之間的衝突波及到她居住的地區時，她不得不放棄田地躲避戰亂。「在此之前，緬元暴跌已導致化肥等農業成本高漲。政變和衝突爆發後，根本不能再種植一般的農作物。」

緬甸軍方2021年發動政變以來，緬甸經濟陷入動盪，促使許多農民改種罌粟。聯合國數據顯示，2023年緬甸的鴉片產量估計有1,080公噸，高於前一年估計的790公噸。

罌粟花長期以來在緬甸邊境地區盛開，一些民地武和犯罪團伙將它們提煉成海洛英，而執法部門對這一價值數十億美元的貿易視若無睹，令非法種植罌粟成為許多緬甸人的經濟支柱。

本文獲《聯合早報》授權轉載

