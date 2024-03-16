TikTok籲美國用戶致電參議員投票反對頒禁

中國字節跳動旗下短片應用程式TikTok呼籲美國用戶致電參議員，要求他們對一項可能使TikTok在美國被封禁的法案投反對票。



路透社報道，TikTok星期五（3月15日）在一部份美國用戶的通知欄彈出一則通知說：「告訴你們的參議員，TikTok對你們有多麼重要。要求他們對封禁TikTok法案投反對票。」

這則通知提供了一個設置，讓用戶輸入地址郵政編碼以查找他們所在地的參議員電話號碼。

TikTok在通知中說：「如果參議院對法案進行投票，一個讓你們揮灑創意和你們非常喜愛的社群可能就此被封禁。」

圖為美國眾議院2024年3月13日以壓倒性多數通過一項法案。法案將給予TikTok的中國母公司字節跳動約6個月的時間與TikTok剝離，否則將面臨禁令。圖為影片截圖。（House TV via REUTERS）

美國眾議院13日以壓倒多數通過《保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法》，要求字節跳動在180天內出售TikTok，否則TikTok將被美國封禁。法案還須參議院審批，參議院通過後才會由總統拜登簽署成法。拜登已承諾會在法案上簽字。

不過參議院拒絕快速通過法案，一些重量級的參議員表明要更慎重考慮TikTok法案。

民主黨籍參議院金融委員會主席懷登星期五接受《華盛頓郵報》訪問時說：「這些領域的發展和變化非常快，過於倉促行事或不了解事實情況就做出決定，可能會造成很大的損害。」

圖為2024年3月12日，有TikTok支持者保在美國國會外發起集會，反對針對TikTok議案。（Reuters）

美國在選舉年通過重大立法尤其困難，支持TikTok法案的議員悲觀地認為，眾議院擬議這項法案將無法在參議院通過。共和黨籍參議員霍利對美國政治新聞網站Axios說：「大型科技公司不願見到的情況是不會在參議院表決的。」

TikTok在美國擁有約1億7000萬用戶，約佔美國總人口的一半。

本文獲《聯合早報》授權轉載

