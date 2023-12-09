英國大減移民30萬　BNO簽證會否成下一目標？ 一文睇清兩黨取態

英國政府本周提出將每年減少30萬淨移民人數，成為「有史以來對合法移民的最大限制措施」，留學生簽證、衛生及護理工作簽證將會是主要削滅對象。過去兩年，十多萬港人透過BNO簽證計劃移居英國。限制移民聲音日益爭加，英國保守黨及工黨兩大黨派對於BNO簽證計劃會否動搖？



英國自2021年1月31日出台BNO簽證計劃，截至今年6月底已有共18.26萬人申請，批出的共有17.6萬宗。內政部數據顯示，在今年第二個季度，即2023年4至6月，共有9800份BNO簽證申請，而已抵達英國的BNO持有人共有15萬多。自政策首開放的最初兩個季度（2021年1月至3月和4月至6月）申請數量最多（分別為33,100份和30,200份）；此後，申請數量有所減少，並從2022年9月開始保持穩定。

這股移民潮可能對於香港人感覺上相當明顯，每個人身邊總有一兩位朋友移民英國，社會則主要見於勞動力及學童減少方面。不過，對於英國，BNO移民在合法移民的佔比很少。以截至今年6月計算，英國批出的BNO移民簽證為37,223宗，佔批出簽證總數（1,472,062宗）僅2.5%。而同期給予烏克蘭人批出的簽證則有90,232宗，佔比為約6%。

保守黨內閣把移民過多的矛頭直指留學生、健保工作簽證及相關的依親簽證，因此推出移民政策五大招數削減這一類移民。而且單看數字，2023年批出的移民簽證數目，比起疫情前的2019年（699,180宗）足足翻了一倍。保守黨內走民粹主義路線的「新保守黨」（The New Conservatives）成員已經要求減少技術移民簽證，包括社會護理方面。目前英國在此範疇的空缺高達16.5萬。新政策下必然會進一步加大護理相關行業的人手壓力。

由此看來，辛偉誠政府這次修訂移民政策，針對的不是港人移民，BNO簽證政策也未有影響。內政部今年亦曾稱，BNO移民政策是延續英國對港人「堅定不移的承諾」。

事實上，英國政府在BNO簽證方面「是頗為慷慨的」。自1980年代初以來，英國開始頻繁地修訂移民政策，而BNO簽證待遇如升級版的庇護政策，而且是最低入境門檻的移民政策之一——持BNO身份及其家屬、能提供證明有足夠資金在英生活6個月即可。不過，英國政府已表明會於2025年檢視BNO移民政策。

英國於今年1月31日開放 BNO 簽證申請，又批准簽證的人士以「簽證特許入境許可」（LOTR）形式入境，居留期限為六個月。（資料圖片／余俊亮攝）

對華強硬調子不變 或為BNO政策續命

儘管英國反移民的爭議由脫歐前一直持續至今，社會也不太支持大開中門吸納移民，但BNO政策同時亦是西方抗衡中國的政治工具，另外，較富裕的港人攜同資金赴英，也當然是英國的盤算之中。因此，在「對華強硬」的大原則下，兩黨議員整體上也是偏向支持對港人給予「救生艇」。

今年較早時間，辛偉誠曾就對港人的BNO簽證政策表態，在社交平台發表貼文：「做出了一個我們都應該感到驕傲的決定。幫助與我們有著深厚連結的香港人民。」

而即使是立場偏右的保守黨人，目前亦沒有人對BNO移民政策表示不滿或反對，相信是考慮到對華立場與港人移民的經濟價值。

英國首相辛偉誠2023年初曾發貼文指，對英國給予港人的開放移民政策感到驕傲。

工黨明年或上台 力挺庇護者

英國將不遲於2025年11月舉行大選，保守黨在大多數民調中都落後20多個百分點，14年來首次政黨更替已沒什麼懸念。很可能上台的工黨，對於中國態度亦強硬。而很有可能成為下任英國首相的工黨黨魁斯塔默（Keir Starmer）多次指斥辛偉誠政府的移民政策「失控」，並承諾提高工作簽證薪酬門檻，以減少移民人數。

儘管移民政策立場傳統上都是令左翼工黨尷尬的議題，但如今工黨傾向把矛頭指向邊境安全，而非受庇護人士，尤其在打擊偷運人蛇集團方面。而且斯塔默也表明，工黨一旦上台將會推翻阻止移民跨越英倫海峽求庇護的新法，廢除將移民驅逐到盧旺達的政策，並停止使用駁船和旅館來安置尋求庇護者，在庇護問題上遵循左翼立場，而港人在英國眼中亦為庇護對象。由此可見，工黨對於BNO政策並沒什麼反對意見。

但預期隨着港人透過BNO政策移英的高峰期過去，英國未來還是否有意或有需要延續政策？往後會否「加辣」，例如收緊審批？減少現有福利？或是限制依親？這或許視乎政策及移英港人能為英國經濟帶來的實質益處，正如辛偉誠也說出很現實的話：「沒貢獻就不要來。」