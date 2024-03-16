美國紐約地鐵槍擊案「1人爆頭」　男乘客扣板機　一原因不予起訴

美國紐約地鐵本週傳出槍擊事件，有2名男子在車廂內產生爭執後爆發肢體衝突，隨後其中1人拔槍威脅，嚇得其他乘客驚慌逃竄、躲藏，曝光的畫面中還能聽到有人無助地哭喊「車上有嬰兒！」，然而後續仍傳出幾聲槍響，最終導致其中1名男子頭部中槍。此人情況危急但穩定。



《紐約郵報》報道，事件發生在14日下午4時45分左右，當時有名32歲男子在諾斯特蘭特大道站（Nostrand Avenue）上車後，突然與另1名36歲的男子產生口角，2人的爭執逐漸演變成肢體衝突，根據車廂內其他乘客拍攝的影片，可以聽到其中1人大喊「我要打爆你！」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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執法部門消息稱，36歲男傷者事發前隨身攜帶刀及槍，態度具侵略性。他與一名32歲男乘客發生口角並拔槍。32歲男搶他的槍，並使用隨身攜帶的槍向他開火。但警方稱，36歲男子是被自己的子彈擊中頭部。

眼看衝突愈來愈嚴重，乘客們開始向反方向聚集、躲藏。在見到槍枝和聽到槍響後，本來還能略為保持冷靜的其他乘客頓時開始逃竄，過程中甚至能聽到有人高喊「拜託！這裏有嬰兒！」，同時也有女性尖叫着「讓我出去！讓我出去！」的聲音出現，所幸最終疑似是因為列車到站，車門打開後本來幾在車廂一側的乘客全都衝上月台逃跑。

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隨後接獲報案、持槍的警察立刻包圍整節車廂，開槍的32歲男子甚至還沒踏上月台就遭到逮捕，至於頭部中彈的36歲男子被立即送往附近的醫院救治，據稱他隨後接受緊急手術。

此外，根據紐約警方的數據顯示，從今年初到本月10日，紐約交通系統已出現8名槍擊受害者、比去年同期增加700%，且有至少3人死亡，另外統計數據顯示警方今年已在地鐵內逮捕17起持槍暗箭，去年同時期為8起、增加112.5%。

2024年3月14日，美國紐約布魯克林地鐘槍擊案現場，人們在車廂內下跪或伏下以免中流彈。

（編按：事發最新發展是，經過初步調查，警方認為發生衝突的2名男子「完全不認識」。

檢控官稱不對開槍的男子進行起訴，因他是出於自衛。

布魯克林地區檢察官辦公室發言人在15日發聲明中稱，現階段有關自衛的證據使檢方無法對槍手提出任何刑事指控。

美國紐約警察局發布的影片顯示，2024年3月14日，一名36歲武裝男子在諾斯特蘭大道車站未付款就在地鐵站入閘。官員稱，他是被自己的槍射中的，目前情況危急。（美國紐約警察局）

警方稱，兩人看來是因座位問題發生口角，之後出現肢體衝突。

此案情中更可怕的是，根據一名乘客所拍得的影片，一名坐在32歲乘客身旁的女子用刀插36歲的受害人。男傷者隨之問女子是不是用刀插他，並在外套中拔槍，此時32歲男乘客趁機搶槍。之後車廂內傳出槍聲。

被指控刺傷他人的女子是32歲男臾客的朋友，目前正在因可能的傷人指控接受訊問。）

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