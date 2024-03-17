俄羅斯釣客野外受困「吃人肉求生」分屍好友　食人魔逃亡10年落網

俄羅斯2012年發生一起令人震驚的「吃人肉求生」命案，4名男子相約前往西伯利亞釣魚，不料車輛落水，受困在冰天雪地的森林裡，最終僅2人倖存。其中名叫戈魯連科（Alexei Gorulenko）的男子被發現殺害並吃下了朋友的血肉，遭判刑12年，但他2014年入獄前突然失蹤，逃亡了10年後近日終於被逮捕。



根據太陽報報導，戈魯連科與其他3名友人於2012年8月前往西伯利亞的俄羅斯薩哈共和國（Sakha，又稱Yakutia）釣魚，但他們的汽車被大水沖走沉入河中，一行人受困森林，直到11月戈魯連科和另一名倖存的男子阿卜杜拉耶夫（Alexander Abdullaev）才獲救，兩人瘦骨嶙峋。

【相關文章】美國驚傳BBQ爐燒屍案 室內腐臭彌漫 揭老婦遭女兒孫女電鋸肢解（點擊放大瀏覽）：

+ 11

不過，警方後來在森林中發現一具人類殘骸，後來證實死者是遭到戈魯連科毆打致死並肢解後烹煮來吃的友人庫羅奇金（Andrei Kurochkin）。由於俄羅斯法律沒有規定「吃人」相關罪刑，因此，阿卜杜拉耶夫雖然也吃了人肉，但他出庭作證指認戈魯連科，最終轉為證人而未被判刑。剩餘的第4名同伴失蹤至今，推定死亡。

戈魯連科2014年9月依蓄意重傷害致死等罪名遭判處12年有期徒刑，外媒還以食人魔稱呼他。但戈魯連科並未入監服刑，反而展開了長達10年的逃亡生活，期間他經常搬家，在俄羅斯遠東、西伯利亞、南方等地，尋找釣魚營地、廢棄房屋與鄉間小屋，過着獨居日子，以躲避當局通緝。

【延伸閱讀】英國男涉殘殺亞裔妻及2歲女兒「屍藏地板下」 還被控性虐7歲女童（點擊放大瀏覽）：

+ 7

然而，俄羅斯聯邦監獄管理局的調查人員近日在西南部薩拉托夫州（Saratov）追捕現年已46歲的戈魯連科，並在一場精心策劃的行動中，逮捕了正準備去探親的戈魯連科。目前他已被關押進一處看守所，將面臨新一輪的越獄罪審判，隨後才會移監到正式監獄服刑。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】