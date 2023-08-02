俄女生慘遭囚禁當性奴14年終逃脫　疑兇母親知情還替兒子辯護

受邀赴約前往他人家中，卻從此失去人身自由，武裝挾持囚禁長達14年，甚至被迫成為性奴隸，遭嫌犯性侵上千回，直到日前趁機逃脫報警，才讓這樁駭人聽聞的案件就此曝光。綜合外媒報道 ，這名逃脫的女性名為葉卡捷琳娜（Ekaterina），現年33歲她，向俄羅斯當地警方尋求保護，並指控當地一名男性切斯基多夫（Vladimir Cheskidov），就是14年來囚禁並性侵她的犯人。



這宗案件發生在俄羅斯車里雅賓斯克州（Chelyabinsk region），當年還只是19歲青少女的葉卡捷琳娜，在巴士站和切斯基多夫相識，受邀到他家中喝飲料，沒想到看似單純的赴約，卻變成一場為期14年的惡夢。葉卡捷琳娜從此被關在一間無窗房間內，長時間遭到嫌犯侵犯、毒打和虐待。

嫌疑犯被拘捕後，辯稱與該女子「其實是相愛的」，嫌疑犯媽媽甚至還稱該女子是受女王般的禮遇（按圖了解）

雖然切斯基多夫在被捕受審時，哭着表述自己和葉卡捷琳娜有共同目標，並愛着彼此對方，但女方給出的供詞，卻完全與嫌犯大不相同。葉卡捷琳娜除了長年遭受精神、心理與生理虐待，還曾被強迫幫忙切斯基多夫，將他聲稱的「妻子」分屍掩埋證據。

最誇張的還不只這些，切斯基多夫與70歲母親同住，在他落網被捕後，母親也連帶被拘提審訊，她知道一切內幕，還不斷替兒子辯解，反指葉卡捷琳娜在他們家並沒有受虐，反倒像女王般備受禮遇。

葉卡捷琳娜稱自從被綁架後，幾乎都被大鎖關在房間內，切斯基多夫不只會侵犯她，甚至還會不斷灌酒和攻擊其頭部，希望藉此讓女孩徹底忘記家人和親友的聯繫方式。俄媒指出，受害女性來自當地低收入家庭，從小就父母雙亡，只有一名姊姊還在世，姊姊在葉卡捷琳娜失蹤後一直等待妹妹回到家中。

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