韓國網絡頻傳殺人恐嚇預告　大學生自製警示地圖助大眾避風險

韓國近一個月內接連傳出公共場所隨機傷人事件，社群網絡上更頻繁出現殺人預告，雖然目前為止幾乎都是惡作劇，且發文者有過半都是未成年的青少年，但仍讓南韓人民心驚膽跳。對此，韓國有大學生組成的網絡服務公司推出「殺人預告警示地圖」，讓民眾出門時可以避開有風險的地區。



隨着這些「殺人預告」貼文在網絡上瘋傳，許多青少年和兒童盲目模仿，但不久後便被捉拿歸案。據《韓聯社》報道，截至8月7日下午6時，全國共發現194篇「殺人預告」的貼文，65名發文者被逮捕，其中有34人為未滿19歲的青少年，還有不少是未滿14歲，免受刑事處罰的兒童。

自早前發生無差別襲擊事件後，有年輕人自製警示助大眾避風險，而韓國市面亦明顯加強了保安：（按圖了解）

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韓媒報道，由4名大學生組成的網路服務公司「01ab」設立了一個名為「Terrorless」的網站，將目前為止出現的殺人預告地點標示在地圖上。該網站可查看詳細預告內容，點進標記點，還可以看到目前警方處理的進度，標示會以不同顏色顯示，代表預告者是否已被逮捕、攻擊事件是否已經發生等，也可以檢查用戶所處位置附近是否有攻擊預告。

「01ab」團隊自8月5日開始開發網站、8月6日正式推出，8月7日共有5萬人訪問該網站。團隊表示，近期發生的隨機攻擊事件使他們產生了危機感，擔心韓國社會可能正在崩潰，團隊希望能藉此減輕民眾的焦慮感。

另一方面，南韓警方還要求教育部等相關部門為預防青少年犯罪提供協助，指示學生警務人員（SPO）加強對學生的管理，國家偵查本部表示，目前正向家長發送有關預防犯罪的通知。此外，警方若發現「殺人預告」發文者有實際在為犯案做準備，還將以涉嫌預備犯罪為由，對其嚴懲。

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