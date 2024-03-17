洛杉磯華女肢解案　法醫報告透露多種可能死因　未排除死前斬首

美國洛杉磯2023年11月初發生駭人聽聞的肢解案，37歲華裔女子李梅（Mei Li，音譯）遇害，父母失蹤，李梅丈夫、荷里活知名製片人之子哈斯克爾（Samuel Haskell）被捕。據外媒2024年3月15日報道，法醫報告透露李梅多種可能死因，包括頭頸遭鈍器外傷、槍傷等，報告又指未能完全排除死前斬首的可能。



綜合《紐約郵報》、《每日郵報》15日報道，法醫裁定是他殺，可能原因是頭頸受鈍器外傷、頭頸遭槍傷或銳器所傷，也有可能是窒息而死。

法醫報告談到「截肢部位的骨邊緣非常光滑」，此表明肢解期間可能使用鋒利的電動工具，又指頸項底部是被「一次銳利的力量」（single sharp force）肢解。

報告指「沒有明確迹象表明肢解發生在死前，但不能完全排除頭頸切除是在死前開始的可能性。」毒理學報告則顯示未有在李梅體內檢測到藥物的迹象，但法醫不排除她有因不明物質中毒。

李梅父母的下落仍然未明，但警方估計兩人已遇害，並起訴哈斯克爾殺害李梅及其父母。

約35歲的哈斯克爾是荷里活知名電影製片人薩姆（Sam Haskell）之子，薩姆曾是影星如佐治古尼（George Clooney）、胡比高拔（Whoopi Goldberg）的經理人。

據美媒2023年12月引述檢方指，哈斯克爾11月曾聘用4名工人協助搬運，4人到場後協助棄置一些載有重物的黑色垃圾膠袋，但隨後有人曾打開膠袋，驚見人體遺骸，於是致電911報警。

同日也有人看到哈斯克爾自行把膠袋棄置到垃圾場，並拍下照片。警方之後在2023年11月8日找到遺骸，也在哈斯克爾與李梅的家中發現血跡。哈斯克爾本來與李梅、3名孩子及李梅父母一起同住。3名孩子目前由其他親戚照顧。