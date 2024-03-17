澳洲29歲女感染超級細菌MRSA　家中突倒地2週後離世

澳媒3月12日，澳洲29歲女子Ashley Timbery感染超級細菌，2月中在家內突然倒地，據其家屬指，細菌攻擊她的所有器官，令她患上肺炎，最終在2週後不幸離世。



澳洲雅虎新聞12日報道，Ashley Timbery居於澳洲新南威爾斯州（New South Wales）南部海岸地區諾拉（Nowra），2月15日突然在家中倒地，家人立刻把她送到醫院。

在經歷住院逾10天、轉院至悉尼後，新醫院確認Ashley Timbery感染「超級細菌」耐藥性金黃葡萄球菌（MRSA）。

據親屬指，超級細菌攻擊Ashley Timbery的所有器官，然後她患上肺炎，最終死亡，「醫生給我們看她的肺部掃瞄，肺部只是佈滿了洞。」

親屬又稱「她在到達醫院時實際上已死亡，醫院人員立即嘗試拯救她並插喉。她全身也有敗血症。」

報道稱，在昏倒前幾天，Ashley Timbery只感到輕微不適，如身體疼痛、昏昏欲睡，皮膚上出現一些腫塊，她未有放在心上。報道指出，這些腫塊屬於感染MRSA的症狀。

據香港衞生防護中心網站，耐藥性金黃葡萄球菌感染主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播，其他高危因素包括親密接觸、因受傷或留置導管令皮膚遭受破損、個人衞生欠佳和居住於擠逼的環境等。

耐藥性金黃葡萄球菌一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染，感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。