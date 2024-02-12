「打開廁所板沖廁=散播細菌」竟然係流料？最新研究揭真相

沖馬桶時到底要不要蓋馬桶蓋？2022年時，美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）的教授克里馬迪（John Crimaldi）曾發表一份研究。該研究指出，沖水的瞬間因為水流噴濺壓力，馬桶裏的細菌和髒污換隨氣旋噴散至空氣中，導致牙刷、毛巾等物品遭污染。當時專家曾建議沖馬桶時最好蓋上馬桶蓋，不過最近有一項研究推翻了這個立場。



據《地鐵報》（Metro）報道，一份於1月24發表於《美國感染控制期刊》（American Journal Of Infection Control）的研究發現，光是蓋上馬桶蓋並不能有效阻隔細菌病毒噴濺，唯一有效的方法是直接消毒。

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研究人員發現，不論馬桶蓋是蓋上或是打開，從馬桶表面或附近地板收集到的細菌或病毒數量還是一樣的。蓋上馬桶蓋可以阻止髒污或細菌不噴高，但是卻不能阻止它們從馬桶蓋的縫隙噴出。

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專家表示，如果要減少病毒細菌傳播，最好的方法就是確實消毒。研究共同作者格巴（Charles Gerba）提醒，最好準備消毒濕紙巾，定期擦拭馬桶坐墊和手把，因為這些部位在沖水後最容易受到污染。研究團隊也建議每週至少清理廁所兩次，才能確保病毒細菌不亂竄。

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