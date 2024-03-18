非洲至少10國網路中斷　多條海底電纜受損料需5週修復

西非至少10個國家自3月14日起網絡故障，南非也受影響。 彭博社、德新社《印度時報》等媒體報道，由於非洲多線海底電纜受損，令數以百萬用戶網路服務受影響。儘管海床移動是可能的原因之一，但電纜受損原因仍不清楚。加納國家通訊管理局17日表示，已與4家服務供應商舉行會議，預計海底電纜修復工作至少要5星期才能完成，屆時才能並全面恢復服務。



非洲最大的網絡供應商之一、南非的MTN集團表示，互聯網持續中斷是因為多條主要海底電纜故障所致，該公司正積極透過替代網絡路徑恢復傳輸。西非網絡服務供應商MainOne 於17日表示，正積極透過仍然可用的電纜系統，為部份客戶恢復服務。

加納國家通訊管理局指出，服務提供者已找到損壞的大致位置，並已做好派遣維修船隻的準備。 尼日利亞通訊委員會（NCC）也稱，海底電纜運營商稱正在積極修復，服務正在逐步恢復。

網路監測機構NetBlocks數據顯示，西非多國網路連線出現嚴重中斷，包括科特迪瓦（Ivory Coast）、利比里亞（Liberia）、貝寧（Benin）、加納（Ghana）、尼日利亞（Nigeria）、布基納法索（Burkina Faso）、喀麥隆（Cameroon）等。 南非的幾家網絡公司也報告服務中斷。

據指出，受影響電纜分別為西非電纜系統（WACS）、非洲海岸到歐洲（ACE）、SAT-3和MainOne。網路分析公司Cloudflare的發言人表示，修復可能需要數週到數月的時間，具體取決於損壞位置、需要修復的內容，以及當地天氣狀況。

受網絡服務中斷影響，加納主要證券交易所14日和15日將交易時間延長了一個小時，而尼日利亞的銀行服務曾經癱瘓。