Facebook IG全球大死機　3黑客組織「自首」

Meta旗下的Facebook、Instagram、Threads及Facebook Messenger於3月5日晚突然故障，用戶帳號遭強制登出、無法登入，逾兩小時後才恢復服務。資訊安全公司Cyberint指，有黑客組織聲稱事件是他們與另外兩個團體發動網絡攻擊所致。



Cyberint在5日於網站發文稱，黑客組織Anonymous Sudan當日在Telegram群組「承認責任」，指事件是該團體與另外兩個黑客組織Skynet及Godzilla合作發動網絡攻擊所致。

這三個組織曾合作攻擊Discord及ChatGPT。但文章指，現時仍無法證實Anonymous Sudan關於Meta產品故障的說法。

黑客組織Anonymous Sudan於3月5日在Telegram群組稱，Meta產品當晚的大故障是該團體與另外兩個黑客組織Skynet及Godzilla合作發動網絡攻擊所致。（Telegram截圖）

Google等其他平台也有零星問題，其他有網民反映無法存取Google服務，不過情況只短時間出現。androidpolice.com指出，有報告指Microsoft Teams和AR遊戲Pokémon Go出問題。中斷似乎也影響了其他主要社交應用程式，包括TikTok、Snapchat和YouTube影片平台，均有少數用戶反映問題，尚未知道原因。

社交平台X似乎未出現問題，老闆馬斯克（Elon Musk）不忘抽水，發帖援引Meta發言人Andy Stone的回覆，顯示對手旗下多個平台停擺。

美國白宮國家安全委員會發言人表示，已了解這一事件，目前尚未發現任何具體的惡意網路活動。 受事故影響，Meta股價在美股下午交易時段跌1.2%。

Meta的故障於整個歐洲、亞洲及美國出現，監測網站Downdetector數據顯示，故障在5日晚間11時許開始，香港、台灣、英國等地Facebook用戶回報相同問題，回報已接近60萬。至於Instagram則有超過8.5萬宗回報。 另外有約1萬個關於Facebook Messenger 的中斷報告，但數量在開始後一小時內就已經開始下降。

監測網站Downdetector數據顯示，Facebook一度有近60萬宗故障回報。（Downdetector截圖）

網民反映，Facebook帳號突然被登出，重入密碼後顯示「發生了未知錯誤」。此外，有用戶指Facebook帳戶顯示已被註銷，令網民擔心帳號被盜。 其他人在Instagram上收到「出了問題」的通知，他們的動態無法載入。

Meta發言人Andy Stone在故障出現後約一小時表示，已知道用戶存取服務時遇到困難，正在努力解決問題。本港Facebook用戶反映，在故障約一小時後服務恢復；再過一小時後，用戶反映IG能夠登入。