聯合國兒童基金會：以軍造成逾1.3萬加沙兒童死亡

聯合國兒童基金會說，以色列在加沙地帶的進攻行動奪走超過1萬3000兒童的性命。



路透社報道，聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任拉塞爾（Catherine M. Russell）星期天（3月17日）受訪時說，在加沙地帶，許多兒童嚴重營養不良，「連哭的力氣都沒有」。

她說：「數以千計的兒童在戰爭中受傷，我們甚至無法確定他們在哪裏，有些可能還被困在瓦礫下……我們在世界上其他衝突中幾乎沒有見過如此高的兒童死亡率。」

拉塞爾在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對全國」節目透露，她在病房中見到患有嚴重貧血和營養不良的兒童，「整個病房裏非常安靜，因為為孩子們和嬰兒連哭的力氣都沒有」。

拉塞爾還說，以卡車把救援物資送到加沙面對「非常巨大的官僚制度挑戰」。

以巴衝突・以巴戰爭・人道災難：2024年3月4日，加沙地帶南部的拉法，一名營養不良的巴勒斯坦兒童在醫療中心接受治療。（Reuters）

由於以色列和哈馬斯的新一輪衝突造成的死亡人數不斷攀升，加沙面臨饑荒危機，而以色列被指阻擋救援物資進入巴勒斯坦飛地，因此國際社會對以色列的批評聲浪越來越高。

一名聯合國專家本月早些時候說，以色列正在摧毀加沙的糧食系統，這是它為打擊哈馬斯而進行的更廣泛「飢餓戰役」的一部分。以色列駁斥這一指控。

在巴勒斯坦飛地開展活動的聯合國主要機構3月16日說，加沙北部目前有三分之一的兩歲以下兒童嚴重營養不良，饑荒迫在眉睫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

