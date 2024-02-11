困車內致電求助　加沙6歲女童失蹤兩週後證實身亡

撰文：張顥庭
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以巴軍事衝突持續，1月在加沙與家人被困車內、曾向巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）致電求救的6歲女童Hind Rajab，在2月10日證實身亡。車輛所處位置曾是活躍戰區，巴勒斯坦官員批評以軍殺害女童及其家人。紅新月會稱，兩名前去營救的職員身亡，似乎曾遭以色列坦克射擊。

英國廣播公司（BBC）10日報道，紅新月會醫護人員10日成功抵達女童被困汽車的所在地，但只發現包括女童在內的6具遺體。車輛擋風玻璃及錶板碎裂，側面佈滿彈孔。數米外一架完全燒毀的車輛，正是派往救助女童的救護車。

紅新月會批評稱，救護車1月29日遭到以軍轟炸，導致車上工作人員Yousef Zeino及Ahmed al Madhoun死亡，又指事前曾與以色列協調數小時，對方允許營救女童，但救護車到場後仍被刻意針對。

巴勒斯坦紅新月會2月3日指，組織在1月29日派出兩名職員前往加沙市救援受困女童，據電話內容推斷，女童身旁親屬當時全數身亡。二人在當晚6時報告抵達現場，隨即失去聯絡。組織呼籲國際社會施壓，要求以軍對事件負責。

受害女童及救援人員照片：

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