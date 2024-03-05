譚德塞：加沙北部糧食嚴重短缺10童亡　多人營養不良

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月5日稱，世衛於週末曾造訪加沙北部的兩間醫院，發現糧食短缺導致10名兒童死亡、大批兒童營養不良，亦有醫院建築遭毀，呼籲以色列容許人道援助安全、定期地送往加沙。



譚德塞5日在X發文稱，本次是世衛自2023年10月以來首次到訪兩間醫院，其中有建築被毀的是奧達醫院（Al-Awda Hospital），而加沙北部唯一的兒科醫院卡瑪爾．阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）已不勝負荷，有10名兒童死亡。

他表示，斷電對卡瑪爾．阿德萬醫院病人構成嚴重威脅，尤其是在深切治療部和新生兒病房等關鍵區域，世衛向兩所醫院運送9,500公升燃料及基本醫療用品，但僅為需求的一小部份。他形容和平是「患者需要的關鍵藥物」，呼籲停火。

加沙衛生部稱，卡瑪爾．阿德萬醫院至少有15名兒童因營養不良及脫水死亡。

以色列稱，哈馬斯2023年10月7日突襲共造成約1,200人死亡，擄走253名人質。加沙衛生部指，當地自衝突起約有3.05萬人被殺，大部份是婦女和兒童。