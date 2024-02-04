全家慘遭滅門　巴人女童困車內求助　與2名馳援救護隊員同告失蹤

撰文：聯合新聞網
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紐約時報報道，巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）3日晚間釋出協尋公告，兩名救援人員1月29日前往加沙市解救一名受困車內的6歲女童後失去聯繫，時隔5天，3人至今仍下落不明。

巴勒斯坦紅新月會在協尋公告中表示，「現在已經過去118小時，協會救護團隊的 Yousef Zeino和 Ahmed al Madhoun前往搜救女童至今下落不明。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日前，巴勒斯坦紅新月會獲報6歲女童Hind Rajab受困加沙市一輛汽車中，隨後設法打通電話確認她情況，推斷女童身邊6名親人已經全部身亡。從電話錄音可聽見她絕望的哀求，「來救我，我好害怕。請派人來救我。」背景聲還有類似槍聲的聲音。

紅新月會說，當時他們的職員與女童僅相距15分鐘的路程，他們也尋找她，但此時電話斷線了。

以下是Hind Pajab與紅新月會協調員通話的錄音，她處於極度恐懼的狀態：

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當天稍晚，協會救援人員Yousef Zeino和Ahmed al Madhoun前往女童所在地，並且在晚間6點回報抵達，隨後便失去聯繫。對此，協會表示先前曾和以色列軍方協調救護行動，並呼籲國際社會施壓以色列軍方為事件負責。

Hind Rajab的母親1月31日接受半島電視採訪表示，29日曾和女兒短暫通話，電話中可聽見女童的15歲表姐Layan Hamadeh驚呼：「他們瞄準我們開槍，坦克車就在我們旁邊」，接着傳出一陣槍聲，電話頓時斷線。

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協會認為Hind Rajab、她的雙親以及另外3名手足已遭不測。當時Hind Rajab的母親不斷吟詠可蘭經試圖讓女兒冷靜下來，最後為了讓紅新月會聯繫上女童只好掛斷電話，她還記得Hind Rajab最後說：「別離開我，媽媽。我餓了，我受傷了。」

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