日菲混血美女空姐陪母回鄉遇害遭屍埋後院　涉案姨媽終於自首

本來與菲律賓裔母親Lorry Litada在日本生活的26歲的日菲混血空中服務員Mai Motegi，2月20日同在菲律賓奎松省（Quezon province）探親，之後人間蒸發，最終被發現已遭人殺害。被警方視為與案件有關的一名女子自首，她原來是案中被殺婦人的姐姐。



兩屍埋後院

Lorry Litada的姐姐Ligaya Oliva Pajulas和老公Charlie於3月9日報警，稱母女倆2月21日起失蹤。

菲律賓警方獲報後便展開搜索，3月14日在塔亞巴斯市（Tayabas City）社區Barangay Isabang一個間屋後院的土堆中發現發現2具女性遺體。經調查確認，兩具遺體就是Mai Motegi與Lorry Litada。

這間屋已確認是由Ligaya Oliva Pajulas擁有。

Lorry Litada生前在日本從事傭工工作。Mai Motegi生前是全日空的空中服務員。她們最後被人目睹仍然在生的日期是2月20日。

因她們最後出現的地點，以及埋屍地點距離Ligaya Oliva Pajulas的家只有15至20米，警方因此起疑，對「姨媽」和「姨丈」展開調查。

警方在埋屍現場附近的橋樑下也發現母女倆生前使用的行李箱，又發現染血的毛巾與枕頭。

兩人死因未明，還須等待法醫驗屍結果出爐。

菲律賓警方發布的尋人啟事。

姨母疑涉案 企圖自戕送醫

案情指可能是有人眼紅母女倆攜大筆現款回鄉買地買樓，對她們動了殺機。

《菲律賓星報》3月16日稱，姨媽和姨丈已被視為與本案有關的人。警方稱她與Lorry Litada曾發生爭執。

姨丈已逃之夭夭，而姨媽則因在15日企圖自殺送院。她在距離事發城市逾300的一個地方向警方自首。

警方稱，兩母女帶來500萬菲律賓披索（約70.3萬港元）現金，本用於在聖納西索鎮（San Narciso）購買的房子和土地，但這批款項不翼而飛。

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