新西蘭總理拉克森計劃首次訪華

新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）在與訪新的中國外長王毅會面後說，新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）計劃以總理身份首次訪華。



彼得斯3月19日說，拉克森和他本人，以及新西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）已被邀請前往中國。這將是拉克森自2023年10月當選總理以來首次訪華，惟新西蘭政府稱訪問日期尚未確定。

圖為2024年3月18日，中國外長王毅和新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）在新西蘭惠靈頓國會握手。（Gatty）

彼得斯說，王毅的確問到了新西蘭加入澳英美聯盟（AUKUS）的可能性，「我指出，如果各國認為有必要做出這樣的安排，他們就有權這麼做。」彼得斯未透露更多細節。

AUKUS是由澳洲、英國和美國於2021年9月聯合成立的軍事外交安全合作夥伴關係。

目前，新西蘭與美國、加拿大、英國、澳洲組成五眼聯盟，各國之間共享情報。在五眼聯盟中，新西蘭被視為對華態度較溫和。

彼得斯說：「這是一次非常坦誠、坦誠和開放的對話。我們了解他的想法。我確信他也了解我們的想法。」

據中國外交部官網，王毅在與拉克森會面時說，中國視新西蘭為理性、成熟的合作夥伴，中新關係具有戰略性、長期性。中方原同新方打造全面戰略夥伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

