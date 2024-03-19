俄烏戰爭｜石油設施接連被炸　普京需要當心烏克蘭的力量投射

3月17日，俄羅斯總統選舉投票結束，在沒有任何有力競爭者的背景下，普京（Vladimir Putin）以超過87％打破個人歷史記錄的得票率和超過74％打破1991年以來記錄的投票率贏得六年任期。雖然已故反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）死前發動的「中午反普京」運動在俄羅斯各地吸引到不少民眾在最後投票日中午到票站投「抗議票」，不過從選舉整體結果來看，普京的執政地位可算是史無前例的穩固。

在烏克蘭戰場上，俄軍無疑取得了主動權，特別針對2月中失守的烏東阿夫季夫卡（Avdiivka）一線往西推進，也持續向烏克蘭發動遠程攻擊，繼續耗損其在美國軍援停滯之際的防空力量。

然而，烏克蘭在2024年的危局之中，也採取了一種以無人機為基礎的「力量投射」攻勢，集中攻擊俄羅斯境內的石油設施。就在3月16至17日之交的夜晚，烏克蘭就以無人機打擊了直臨亞速海和黑海的克拉斯諾達爾（Krasnodar Krai）一處煉油廠。

3月17日網上流傳片段，顯示克拉斯諾達爾（Krasnodar Krai）一處煉油廠起火。（Reuters）

此前，在3月12至13日之交，烏克蘭也打擊了梁贊州（Ryazan，離烏克蘭邊境400餘公里）、接近聖彼得堡的基里希（Kirishi，離烏克蘭邊境近800公里）、下諾夫哥羅德州（Nizhny Novgorod，離烏克蘭邊境近700公里）等多個地點的煉油廠。其中，梁贊州和基里希的煉油廠分別為俄羅斯第七大和第二大，而下諾夫哥羅德州的煉油廠則佔俄羅斯原油提煉量的6％。路透社報道，後者的生產有一半受損。根據彭博社的計算，此輪攻擊導致俄羅斯12％的煉油產能停產。

在16日，烏克蘭也打擊了薩馬拉州（Samara Oblast）的三家煉油廠，三家產能總計相當於俄羅斯全國的10％。

本年以來，烏克蘭對於俄羅斯石油設施的攻擊極為密集，以下大約整理一些相關攻擊的具體時間和地點：1月9日（奧廖爾州）、1月18日（聖彼得堡）、1月19日（布揚斯克州）、1月21日（列寧格勒州）、1月25日（克拉斯諾達爾）、2月3日（伏爾加格勒州）、2月9日（克拉斯諾達爾）、2月15日（庫爾斯克州）、3月5日（別爾哥羅德州）、3月10日（庫爾斯克州）等等。

俄羅斯大選：俄羅斯總統普京2024年3月17日在莫斯科競選總部發表勝利講話。（Reuters）

根據CNBC的報道，一家美國德州石油提煉相關市場分析企業的主管表示，本年以來已經有相當於25％的俄羅斯煉油產能的設施受到攻擊（按：受到攻擊不代表停產），而有高達50％的俄羅斯煉油產能都在烏克蘭的無人機攻擊範圍之內。

烏克蘭發動此類攻擊的戰略目標，是要加強自己在俄烏消耗戰上的相對地位。俄烏戰爭的主戰場，一直在於烏克蘭的國土之上，烏克蘭自然為戰爭付出遠比俄羅斯沉重的代價。由於烏克蘭沒有辦法在地面前線推進，以將消耗戰扭轉成機動戰，其唯一能加大俄羅斯戰爭消耗的方法就是將戰線擴大至烏克蘭國土範圍之外。

俄羅斯黑海艦隊如今已有近三分之一船艦受損或被毀。烏克蘭近日也似乎展開了對摩爾多瓦（Moldova）境內親俄分離主義者控制的德涅斯特河左岸（Transnistria）的攻擊。連遠在非洲之角的蘇丹，烏克蘭也有派出特種部隊幫助政府軍削弱在當地支持內戰另一派的瓦格納集團（Wagner Group）勢力。

3月17日中午左右，莫斯科一處票站排隊等候投票的人龍。（Reuters）

攻擊俄羅斯境內的石油設施，正是這個擴大消耗戰戰略的一個重要環節。而從近月的攻擊來看，俄羅斯還沒有找到有效抵抗這種無人機攻擊的方法。因此，烏克蘭的軍事力量依然有持續投射到俄羅斯境內的能力。

集中攻擊石油設施（而非其他基建、軍事目標或工業目標），對於烏克蘭而言，更是一種針對西方軍援的政治施壓。對於俄羅斯的能源出口，西方的目標一直是要保存俄羅斯的出口量，卻壓低俄羅斯的收入，因此才有西方的石油限價令。如果俄羅斯石油出口受阻，全球能源價格再升，對於歐洲經濟和美國大選都會有各方執政者都不想看到的衝擊。

烏克蘭的持續攻擊長遠能否影響俄羅斯石油出口尚是未知之數－－俄羅斯《生意人報》（Kommersant）3月13日報道稱烏克蘭1月25日攻擊過的克拉斯諾達爾煉油廠還未能恢復生產－－但無論如何也是一個提示西方的重要訊號。也就是說，如果西方軍援持續不足，烏克蘭只能無所不用其極的在不同層面爭取戰爭優勢，歐美盟友的利益將不在其考慮範圍之內。