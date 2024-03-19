普京刷新紀錄高票當選　他的下一步

眾所周知，普京再次當選俄羅斯總統。 俄羅斯中央選舉委員會公佈的總統選舉初步計票最新數據顯示，這次投票率逾七成三，已統計99.67%的選票，現任總統普京以87.32%的得票率大幅領先，創下他歷來最高得票紀錄贏得此次總統選舉。 這意味着，今年72歲的普京將獲得新的六年任期，這將使他成為俄羅斯200多年來任職時間最長的領導人。 普京再次當選總統，這個結果意味着什麼？向世界傳遞什麼信號？



普京高票當選說明了什麼？

首先，普京再次高票當選，說明普京贏得了俄羅斯大多數人民的支持與認可。 無論敵對勢力未來如何造謠與污衊，這都是鐵的事實。 如果與往年的俄羅斯選舉數據做對比，2018年普京的得票率是76%出頭，如果時間再往前推，這一數據還要更低。 本來西方都以為，俄烏衝突爆發至今，普京的威信已經被大大削弱，但現在看來並非如此，俄羅斯內部的凝聚力反而有所加強。

普京再次高票當選，還有一個因素值得注意，他是在「烏克蘭炮火威脅」中完成的。 這更說明了俄羅斯人民的空前團結，也說明了「美西方的無能及愚蠢」。 無疑是對美西方及烏克蘭的「取勝信心」給予迎頭一擊。 這將極大地挫傷了美西方的鬥爭意志。 再加上俄羅斯目前有着充足的糧食、能源和礦產，西方估計俄的炮彈生產能力大約是美國和歐洲的3倍，這使得整個西方支持烏克蘭信心不足。 加上俄羅斯是核大國，有極強的戰略威懾力。

普京再次高票當選，說明普京贏得了俄羅斯大多數人民的支持與認可。（Reuters）

普京的再次高票當選，有利於俄羅斯在俄烏戰爭中保持優勢，最終戰勝美西方。 從目前俄烏之戰的發展局勢看，可以說，俄羅斯已經不會輸。 當然，只要美西方拱火烏克蘭不停，俄羅斯一時半會也不會贏的。 但若戰爭再次升級，如使用「大殺器」，估計美俄雙方都會有忌憚的。 故未來不論是速決戰或是持久戰，俄羅斯目前已進退有據。 關鍵是俄羅斯將以政局的穩定支撐戰局的穩定，贏得戰場優勢。 而對於美西方烏合之眾來說，目前存在着很多不確定因素，可能導致半途而廢。

其實，不僅普京得票率來到新高，俄羅斯今年大選的投票率，相比起以往，也有了顯著增長。 可以說，面對西方的圍追堵截，俄羅斯還是比較紮實地完成了內部最重要的政治議程。 普京再次高票當選，他的下一個任期是六年，這使得俄羅斯贏得了比美西方更長的「穩定期」。 相反，美國仍在內鬥，法德英內部也不穩定，烏克蘭實際已經崩潰，「垂死掙扎」的時間不多了。

普京的再次高票當選亦有利於俄羅斯在俄烏戰爭中保持優勢，最終戰勝美西方。（Reuters）

也應當注意的是，這次是他在以「自由人」的身份參選的情況下獲勝的。 這是很有意思的。 這固然是選舉策略的一種，但也從另一個角度說明。 普京這個名字，已經是俄羅斯政治中的最大公約數，超越了黨派間的分歧。俄羅斯內部很多人可能對統俄黨有這樣那樣的意見，但對普京卻有另外一層濾鏡。 比如說這次總統選舉，在車臣地區，普京的得票率無限接近於99%，明擺着是只認名字不認黨派。

給了中國一個明確信號

在確認勝選結果后，普京第一時間就來到了競選總部發表講話。 講話中，他對未來幾年俄羅斯的發展方向進行了一番展望，其中重點提及了中國，給了中國一個明確信號。 普京表示：「中國和俄羅斯在經濟和外交領域有很多的契合點和共同利益，我相信，未來幾年，中俄關係將得到持續發展。」普京還誇讚了中國的經濟發展。他表示：「中國的經濟正在蓬勃發展，更重要的是，中國的經濟結構也正在向創新型轉變。 俄羅斯也在努力做同樣的事情，俄羅斯也面臨着同樣的任務。 他表示，中俄在經濟和外交領域有不少共同語言，在未來幾年，雙邊關係將得到持續加強。 他還談到了台灣問題，直接明確表示，台灣就是中國不可分割的一部分。

這番表態就相當於是在向中方做保證，普京新一屆任期，中俄關係的優先順序仍然很高。 說白了，俄羅斯不會滿足於現在中俄關係的「歷史最高點」，而是要在「向東看」戰略的基礎上，繼續深化與中國在各個領域的互動，擴大中俄關係的基本盤。

普京連任後的未來數年，中俄雙邊關係將得到持續加強。（Getty）

畢竟中俄加強互動是大勢所趨。 目前西方與俄羅斯對立嚴重，俄羅斯除了堅定推行「向東看」戰略，沒有更好的選擇。 而對俄羅斯而言，中國又是「向東看」最理想的支點。 兩國不僅在經濟上高度互補，對國際格局的看法也比較一致。 而且上合、金磚，還有中國的「一帶一路」倡議，也能為被西方孤立的俄羅斯提供多樣化的外交平台。 所以，普京在說完要在未來幾年加強中俄關係以後，又專門強調了中國「一帶一路」的重要性。 另外，普京專門強調中俄關係，也是說給西方聽的，要後者不要有任何不切實際的念頭。

普京接下來著力什麼？

對於普京高票當選，接下來最重要做什麼？可能很多人會認為還是俄烏戰爭，普京急於結束這場戰爭。 這話並不準確。 可以說，俄烏戰爭如今是持久戰還是速戰，普京其實都更具備優勢，對於普京來說，他並不著急。 而且，普京再次高票當選，有利於控制俄烏戰爭及「巴以衝突」不會失控與蔓延。

雖然目前各方都在宣揚說「大打核戰」，這實際都是「鬥爭策略」及「以暴制暴的手段」。 事實上，普京非常清醒，不到萬不得已，是不會輕易使用核武的。 而美西方更沒有此膽量與戰略縱深，來玩「核武大戰」。

普京成功連任之後，其首要任務是會拯救俄羅斯國內疲弱的經濟。（Getty）

俄烏戰爭走到今天，對於普京來說，這場戰爭已經不輸。 對於他來說，更重要的事情就是「經濟基礎」，這點也表現的很明顯。 在俄羅斯大選前夕，普京連夜召集6大副總理，在克宮主持召開政府擴大會議，俄羅斯高層人物基本上全部到齊，討論「如何落實總統向聯邦會議發表的國情咨文」。 俄羅斯一共有10名副總理，而包括第一副總理在內的6名副總理都出席這場會議，加上當時臨近大選的時間點，足以說明會議的重要性。

上個月29日，普京發表國情咨文，既總結了過去一年俄羅斯所取得的各種成績，也展望了未來一年俄羅斯的發展方向——普京描繪的藍圖該怎樣實現？這就得靠各位分管不同領域的副總理來執行了，這就是本次會議的主題。 這說明，普京今年要認真抓經濟問題了。 其實能看到，在普京發表的國情諮文中，經濟話題佔了很大一部分。

在經歷了2014年克里米亞、2022年俄烏戰爭，普京更加清楚經濟基礎的重要性。 雖然，普京在國情諮文中表示：「按照購買力平價（PPP）來計算，俄羅斯是歐洲國內生產總值最大的經濟體，也是世界第五大經濟體。不久前的將來，俄羅斯將成為世界四大經濟體。」其實我們都很清楚，如果按照傳統的GDP方式來計算，俄羅斯去年的GDP連前10都排不進去。

俄羅斯去年的經濟增速快於全球平均水準，並快於任何一個七國集團的增速。 普京沒有提到具體的數位，俄羅斯統計局給出的數位是3.6%——這個數據看着還可以，但問題是，俄羅斯2022年的GDP是負增長，如果算上這個因素，那麼這個增長率還需要再打點折扣。

微觀方面，通貨膨脹還是不容小覷的問題，別忘了普京還曾親自為雞蛋價格公開道歉的地步。 金融問題還需要謹慎。 為了穩定盧布的匯率，防止兌美元的市場匯率跌破100，去年下半年，俄羅斯央行五次宣佈加息，利率從7月的7.5%一路提高到16%——這明顯就是一個不正常的數位。 而俄羅斯賴以生存的能源出口形勢，其實不是特別樂觀，更不能像過去那樣長期依賴，俄羅斯經濟結構長期固化，必須做產業轉型。 其實俄羅斯經濟問題都是擺在這裹的。 過去幾年，俄羅斯的經濟發展本來就不太行，而在俄烏衝突長期化的背景下，想要實現持續、穩定、高質量的發展更是難上加難，這非常考驗普京的執政經驗。 這會是普京工作的優先級。