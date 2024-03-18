俄羅斯大選｜普京勝利講話：國家將更鞏固強大　俄中關係將更牢固

為期3天的俄羅斯大選投票3月17日結束，71歲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）料以壓倒性得票率當選，再連任6年。在初步點票結果及出口民調顯示其勝選後，普京隨後於競選總部發表勝利演說，感謝投票的俄羅斯選民，表示大選結果將使社會得以鞏固、變得更加強大。他不滿西方對選舉的批評，指俄羅斯選舉制度比美國透明，又指俄羅斯人民的選擇對他來說很重要。



普京談到，中俄關係是可持續的，讚揚中國在世界舞台上的成就，並預期未來幾年俄中關係將更加牢固。

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稱反對派抗議沒有效果 證實同意讓納瓦利尼換囚

普京指出，反對派發起針對他的抗議活動沒有效果，但以破壞行為阻止其他人投票應該受罰。對於俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）在獄中身亡，普京證實原已同意換囚計劃，交換的主要條件是納瓦尼不會重返俄羅斯，他對有人死亡感到難過。

在俄羅斯大選最後一天，納瓦利尼的支持者呼籲民眾響應「中午反普京」抗議活動，以投票表達對普京的不滿。身在德國的納瓦利尼遺孀也到俄國大使館投票，在選票寫上亡夫名字。

研奧運期間就停火談判 須考慮討論對象

普京又談到俄烏戰事，俄羅斯人民繼續與烏克蘭作戰，生活在邊境的人民不能被嚇倒，俄軍每天都在取得進展。俄羅斯已準備好就法國建議，在奧運期間就停火進行談判，但需要考慮到俄羅斯在前線的利益。

他又表示，俄羅斯需要考慮與誰討論烏克蘭和平問題，暗示烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）不是一個選擇，認為法國可以解決方案中發揮作用。