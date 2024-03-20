日本告別零利率時代　中小企與民眾的憂愁

日本終結了負利率政策，讓甚少關心利率波動的的日本市民如夢初醒，很多人更為此發愁。日本媒體指出，擺脫零利率固然能促使日本休眠的資金甦醒而發揮作用，推動國家經濟，但借款利率上升也可能使負債的中小企業和個人負擔更重。



日本有超過336萬家企業，中小企業佔99.7%。帝國數據庫星期二（3月19日）發表的分析報告指出，如果企業借款利率提高至1%，約9萬家負債的企業有7.1%將陷入虧損。《每日新聞》的報道強調，日本中小企業應對成本上漲的能力不如大企業，如果利息負擔增加，將直接導致它們利潤減少。

神奈川縣一家有40年歷史的紙板公司，近年來因為工廠整合與搬遷等資本投入加大，公司便向金融機構和地方銀行融資。公司老闆歲圓博幸（75 歲）對於升息會導致借款利率上升而深感擔憂。

日本擺脫零利率固然能促使當地休眠的資金甦醒而發揮作用，推動國家經濟，但借款利率上升也可能使負債的中小企業和個人負擔更重。.（REUTERS）

他說：「上世紀80年代，日本的利率在7至8%的水平，那時候借貸利率上升1%不是大事。但是今非昔比，中小企業的經營不如從前，很難應付同樣是1%的利率上調。」

貸款買房或者準備買房的日本市民也擔心升息將增加房貸負擔。在零利率時代，日本人買房貸款時多選擇浮動利率，佔房貸者總數的70%。因此，零利率結束後，貸款買房者將面對利息上行的壓力。

住在東京的江藤夫婦準備買新房，可是擔心貸款35年的話，不知利率最終會漲到什麼程度。

妻子江藤美惠（33歲）接受《聯合早報》採訪時說：「孩子就要進小學了，花在他們身上的錢會越來越多。想到要貸款35年，就讓我們覺得擔子很重，如今還要擔心利率會上升。」

日本2016年實行負利率後，日本銀行均將儲蓄利率維持在0.001%的歷史低位。三菱UFJ銀行在央行星期二宣佈結束零利率政策後，隨即宣佈自本月21日起，將普通存款利率上調至0.02%，為現行利率的20倍。

《每日新聞》的報道指出，對於這個調整感到開心的日本市民不多，因為日本的銀行利率即使漲了20倍，與其他國家相比還是超低。

本文獲《聯合早報》授權轉載

