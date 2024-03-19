日本央行明或加息棄負利率政策　3大可能舉動　平Yen會否沒得暢？

全球屏息觀望本週主要央行決策，美國聯儲局（Fed）在通脹回溫迹象浮現之際，料將按兵不動，這似無懸念。更令投資人忐忑的是，日本銀行（央行）是否如預期在本周二（19日）早上會後宣布終結負利率？若日央果真加息，會升到0%還是0.1%？全球市場反應是波瀾不興還是驚濤駭浪，取決於這1厘（0.1%）之差。



日本是全世界唯一還維持負利率至今的國家，日央也是在全球這波加息循環中唯一沒提高利率的主要央行，自2016年來一直把政策利率維持在負0.1%。由於日本是全球最後一個便宜資金國度，一旦日央政策由鬆轉緊，凡利用「日圓利差交易」買進的資產，不論是美股美債、新西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、還是英國衍生性商品，或南非期貨，統統要提防資金抽離導致市況風雲變色。因此，日央利率動向受到舉世關注。

多年來日央也實施殖利率曲線控管（YCC）政策，抑制短期和長期利率水準，藉此確保貨幣政策維持寬鬆。去年7月，日央只是微調整YCC使其變得更有彈性，就被解讀成緊縮貨幣政策鋪路的準備動作，在美國債市掀起一陣賣壓，日圓對美元隨之挺升。日央對超寬鬆貨幣政策退場的做法十分謹慎，光是逐步微調YCC就費時三年。

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日央政策面臨關鍵時刻

《日經亞洲評論》網站3月15日報道，日央準備在本周揮別負利率時代。報道指出，日央打算把政策利率提高到0%與0.1%之間，這將標誌着日央自2007年2月來首次加息行動。報道未交代消息來源。

促使日央考慮改弦易轍最主要的因素，是日本核心通脹率已將近兩年盤旋在日央通脹目標2%之上。

日央總裁植田和男之前強調，確定達成物價穩定目標的先決條件，是工資與物價增幅必須形成「良性循環」，才有信心開始加息。今年「春鬥」（春季勞資薪資談判）傳出逾30年來最大調薪幅度（平均調漲5.28%）的好消息，似已為日央終結負利率排除最後一道障礙。

日央決策三種可能與市場反應

第一種可能：利率從負0.1%提高到0%



《MarketWatch》報道，紐約Jefferies全球外匯部門主管貝契泰爾預期，日央於3月19日（周二）若決定把利率提高10個基點，從負0.1%升到0%，因為此舉早在意料中，市場反應想必平靜無波。

第二種可能：利率從負0.1%提高到0.1%



若是日央一口氣把利率拉高20個基點，從負0.1%提高到0.1%，那就不得了了。貝契泰爾說，那種情境「可能觸動更劇烈的市場反應，可能看到風險性資產賣壓狂湧，日圓勁升，而且餘波盪漾很長一段時日」。

貝契泰爾表示，以日本經濟現況和日央小心謹慎的作風來看，日央即使加息，也不會升超過三次，年底前也許累計調升30到50個基點。假如情勢逼得日央加快加息腳步，必將掀起市場動盪，至於這種風險有多高，必須先觀察未來４、5個月的經濟數據再作評估。

第三種可能：按兵不動



丹麥Danske Bank分析師席爾曼和薩拉夫認為，日央「幾乎已準備好把利率升到0%，並解除YCC」，不過日央「沒理由操之過急，我們認為日央周二會按兵不動，但升與不升，坦白說僅一線之隔」。

據他們研判，日央會後就算沒採取任何行動，也可能釋出4月將出手的訊號，因此今年日圓升值幾乎可謂升定了。一國幣值的升貶通常隨本國利率走向以及與他國利差起舞，日圓過去兩年來對美元已貶值大約20%，每每引發日本當局可能有必要出手干預的臆測。

《彭博》資訊專欄作家歐瑟士表示，日本通脹升高，使日央得以終結YCC和負利率政策，最快可能在本週會議宣布，但他認為4月是更可能的時間點。因為最近通脹數據顯示，日本標題通脹率在觸及4%頂峰後，最近有急遽減速跡象，仍可能使日央暫緩加息。

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