郭文貴被捕掀輿論狂歡：他是絕對的壞人　被拘捕得太遲

當地時間3月15日上午，被中國通緝的商人郭文貴在紐約被捕。一份12項罪名的起訴書指控郭文貴涉嫌各種電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢指控，詐騙數額超10億美元。目前，美國政府已沒收郭文貴涉嫌欺詐收益6.3億美元。



發出起訴的紐約南區檢察官辦公室罕見地在Twitter上用一連串中文推文寫出了對郭文貴的指控：「郭被控用偷來的錢財中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座50,000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值36,000美元的牀墊，以及出資獲取一艘價值3,700萬美元的豪華遊艇。」

郭文貴Twitter上載的生活照。（Twitter）

郭文貴的律師沒有立即置評。3月15日下午，郭文貴短暫出庭，並通過律師進行了無罪抗辯。法官下令將其拘留，等待進一步的審理。美國司法部告訴法官不要給郭文貴保釋的機會，因為他將和可能逃跑和或妨礙司法。

據悉，美國證券交易委員會在另一起民事訴訟中也起訴了郭文貴。證券交易委員會執法部門負責人格雷瓦爾（Gurbir S. Grewal）在一份聲明中說：「郭文貴是一個連環詐騙犯」，「郭文貴利用圍繞加密貨幣和其他投資的炒作和誘惑，使數以千計的人受害，並為他和家人的奢侈生活提供資金。」

郭文貴被捕引發海外中文輿論狂歡，在社交媒體Twitter上，很多網友聲稱，「早該該抓了，郭文貴的存在，就是在侮辱正常人的智商」；「不了解這個人，僅僅是聽朋友說起過他的事情，當時就很奇怪一個問題，這個世界為什麼對騙子這麼好」 ……美國之音訪問了一些華人，其中人權律師滕彪說，美國的逮捕行動是有些突然，但是對關注郭文貴案件的人來說，逮捕已經太慢太晚了。

中國內地富豪郭文貴，持有香港身份證和特區護照，目前流亡美國，常在網上直播，亦曾接受外電訪問。（路透社）

每年的3月15日是國際消費者權益日，在這個時間節點郭文貴被捕，網友戲稱「美中配合完美」。有評論認為，先放下郭文貴的政治立場不理，他與其他流亡者或企業家不同的是，他是絕對的壞人，一直在利用人性之惡，是最惡劣的受益者。他僥倖地一次次的死裏逃生，把欺騙和破壞規則當成了習慣，到了美國仍然絲毫不改，乃至有今日之果。

Twitter網友「吃瓜觀景」回覆郭文貴粉絲稱，騙子六年多來從法治基金騙捐開始，到GTV私募G系列、農場借款，再到喜幣、數字銀行、喜聯儲等H系列等金融欺詐。

網友「Erin Brown」則表示，從法治基金到喜幣，郭文貴騙錢的套路就像俄羅斯套娃，一個又一個。天花亂墜口若懸河，大言不慚的把喜幣稱作是給戰友們「躺着掙錢」的機會。無論是法治基金，VOG還是G系列、喜幣，都是郭文貴收割粉絲的工具。更有網友聯想到近期美國銀行的爆雷，詢問郭文貴的財產夠不夠填補美國銀行爆雷的坑。