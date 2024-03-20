法國財長談美國大選：拜登和特朗普都不會放棄保護主義

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）說，無論是誰贏得美國總統選舉，華府都不會放棄保護主義，並呼籲歐洲在貿易問題上採取強硬立場。



彭博社報道，勒梅爾星期二（3月19日）在柏林的一個會議發言時說：「我們必須認清明天的地緣政治現實，在21世紀睜大雙眼，美國今天和未來都會奉行保護主義。」

他說：「幾個月後，不管是拜登還是特朗普贏得總統選舉，美國的保護主義政策是絕對不會改變的。」

圖為美國共和黨總統參選人、美國前總統特朗普2024年3月9日出席在喬治亞州羅馬（Rome）Forum River Center舉行的競選集會並發言。（Reuters）

歐盟已開始評估美國總統選舉將如何影響歐盟的貿易，以及應採取哪些措施來應對，這些應對方案主要是集中在特朗普重返白宮的前景，因為特朗普的團隊計劃對歐盟採取一系列行動。

另據路透社報道，特朗普接受英國右傾媒體GB News訪問時，又一次說美國只會保護承擔更多軍費的北約成員國。

特朗普上個月在一競選集會上說，如果北約盟國不提供足夠的國防預算，他將「鼓勵」俄羅斯對這些國家「為所欲為」。特朗普的這番話引起軒然大波，國內外一陣嘩然。

在GB News星期二發布的專訪中，特朗普再次提到，讓美國幫助北約的條件是成員國必須支付「公平的軍費」。

11月5日是2024年美國總統選舉的投票日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

