哈里王子自爆吸毒史　特朗普稱不該享特權　若當總統不排除驅逐？

現居美國加州（California）的英國哈里王子（Prince Harry），去年在回憶錄《備胎》（Spare）中自爆年輕時吸毒，引發他持美國簽證的質疑。



正在打選戰的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日聲稱，若哈里在申請美國簽證時未誠實交代自己的吸毒史，他若選上總統將採取「適當措施」，不排除驅逐出境。

《路透社》、《紐約郵報》報道，英國媒體《GB新聞台》（GB News）19日播出特朗普專訪，主持人法拉吉（Nigel Farage）問特朗普：「若哈里在申請美國簽證時隱瞞吸毒史，是否仍能享有『特權』？」

特朗普回應：「不。我們得看看他們（移民官）是否知道他的吸毒經驗，如果他撒謊，他們就得採取適當行動。」

主持人接著追問：「這是否意味着哈里『不會留在美國』？」

特朗普表示：「我不知道，不如你來告訴我吧。你可能會認為他們（移民官）很久以前就知道這事（哈里吸毒）。」

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特朗普2月曾怒轟拜登（Joe Biden）政府對哈里「過於仁慈」，替他保密簽證申請資料，稱若當選不會像拜登一樣保護哈里：「他背叛了女王，這不可原諒！如果讓我決定，他就得靠自己！」

哈里現年39歲，與妻子梅根2018年結婚，2020年脫離英國王室（但保留頭銜），並移居美國加州，此後經常抱怨在王室中的待遇。

他去年1月在《備胎》（Spare）中自爆17歲時首次吸食可卡因，與梅根（Meghan Markle）首次約會之後也吸食了大麻，稱可卡因像社交物品，大麻幫他撫平傷痛。

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根據美國《移民暨國籍法》（INA），對移民官謊報吸毒史、疾病史，恐受到驅逐出境、禁止申請公民身份等嚴厲懲罰。

美國「傳統基金會」（Washington : Heritage Foundation）已提起訴訟，要求政府公開哈里簽證申請資料，但國土安全部律師在法庭上辯稱，哈里書中所言不一定真實，也許是為了賣書誇大其辭，不足以當成吸毒證據。

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