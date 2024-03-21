復活節｜氣候變化影響可可豆收成　復活蛋價格料上漲

復活節臨近，很多民眾都會買朱古力復活蛋應節，不過有研究指，生產朱古力的原材料可可豆的收成受到氣候變化影響，導致朱古力價格或上升。



英國廣播公司（BBC）3月21日報道，很多朱古力都是由西非種植的可可豆製造，惟當地面對潮濕的熱浪侵襲，令可可豆的收成大幅減少。有專家指出，人為引起的氣候變化意味出現酷熱的機會急增。

報道指，可可樹對氣候的變化非常脆弱，它們只會在赤道緯度附近20度的地方生長，而且全球的可可豆生產都是集中於西非地區。英國在2023年進口5800萬公斤、總值1.27億英鎊的可可豆都是從科特迪瓦（Côte d'Ivoire，前稱象牙海岸）及加納進口，而當地85%的可可豆都是由科特迪瓦採購。

復活節：可可豆是朱古力的主要材料，英國在2023年進口的可可豆之中，有85%是來自西非國家科特迪瓦。（Getty Images）

不過西非地區自今年2月起就遇到嚴重乾旱情況，包括科特迪瓦及加納在內的國家氣溫錄得攝氏40度以上的破紀錄高溫。位於倫敦帝國學院的世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）專家認為，除非世界加快減少使用化石燃料，否則西非會約每兩年經歷類似的熱浪情況。

其中一名專家、南非開普敦大學氣候學家平托（Izadine Pinto）稱，科特迪瓦不少農民指，熱浪導致可可豆的收成減少。他認為高溫提升蒸發率，令農作物沒有充足水份。

旱災加暴雨連環夾擊 重創可可豆產量

這些地方在面對旱災的同時，厄爾尼諾（El Nino）亦是影響收成的另一原因。科特迪瓦和加納在去年12月下連場暴雨，西非地區的降雨量比同期30年的平均值多超過一倍。潮濕環境令農作物易受真菌感染，導致樹上的可可豆無法生長。

在這兩個極端情況夾擊下，可可豆的價格自去年同期開始急升超過兩倍，並在最近三個月增加一倍。

朱古力製造商通常都會預先買入原料，但價格上漲的問題就逐漸影響店舖內的產品價格。瑞士蓮（Lindt & Spruengli）日前宣布加價；吉百利（Cadbury）母公司Mondelez及Hershey在上月警告可可價格上升或推高朱古力價格。

非洲國家加納是可可豆的主要生產國，圖為2018年12月4日，當時仍是王儲身份的英王查理斯三世到當地一個可可豆種植場參觀。（Getty Images）

英國消費者雜誌《Which？》發現，部分受歡迎的復活蛋價格增加最多50%。不過荷包受到打擊的不只是顧客，種植可可豆的農民更是首當其衝。據估計，西非的可可豆種植帶有大約200萬名小型農戶，每年的收成多少直接影響他們的收入。非牟利組織「能源與氣候情報局」（Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU）認為，像英國等富裕國家可以向發展中國家提供經濟和技術援助，令當地農民更有效應對極端氣候，保障他們的生計和收成。