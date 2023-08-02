泰國首相選舉｜薄荷朱古力成「背叛朋友」政治特飲？

泰國的一些飲品店近來宣布停售薄荷可可飲料，還有店家在Facebook上給它起了個新名字：「背叛朋友」飲料。隨着泰國大選在主要反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）背叛原政治盟友前進黨引起選民的憤怒，為泰黨的領袖之一、前首相他信女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）最愛的這款飲品也遭到杯葛。



一家來自泰國大城府（Ayutthaya）的咖啡店Svnlowbar在Facebook專頁上寫道：「過去的幾天裏，每當我們喝薄荷巧克力飲料時就會感到噁心。因此，我們把它從餐單上刪除了」。還有咖啡店稱，所有通過外賣應用程式上訂購該飲品的訂單將自動取消，有的咖啡店轉而出售冰美式咖啡和橙汁，這兩樣則是「遭到背叛」的前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）最喜歡的飲品。

這齣背叛事件始於今年5月14日舉辦的泰國大選，前進黨在年輕選民的支持下獲得大勝，在國會下議院500席中贏得151席，成為第一大黨。首相人選需要上下兩院取得過半支持，即在750票中獲得376票。

由於上議院的250個席位由泰國軍方任命，而反君主制、反軍方的前進黨則基本不可能在上議院獲得支持。儘管皮塔早已確定獲得第二大黨為泰黨（有逾140席）支持，但可惜在7月中旬兩度闖關都未能成功，19日在兩院辯論中更被否決提名。

結盟與背叛

在政綱上，前進黨比為泰黨更加激進，例如打破商業壟斷、主張不讓軍隊介入政治、減輕俗稱「欺君罪」的懲罰力度等，但兩黨都屬於改革派政黨，承諾維護民主、不與屢次發動政變的軍方結盟。皮塔最早提出與為泰黨等組建八黨聯盟後，為泰黨亦表示同意，後者領導人沖拉南（Chonlanan Srikaew）更一度試圖打消外界疑慮，稱為泰黨「沒有組建其他政府的計劃」。

然而，隨着皮塔在國會競逐首相失敗，前進黨宣布支持為泰黨牽頭組建政府、退出首相競選，為泰黨到底還是否忠於「盟友」便成熱議。

沖拉南便被拍到與泰自豪黨領導人阿努廷（Anutin Charnvirakul）用薄荷可可碰杯；上月26日，現任首相巴育（Prayut Chan-ocha）所屬的人民國家力量黨（United Thai Nation Party）領導人Pirapan Salirathavibhaga又跟沖拉南一起在為泰黨總部開心的舉杯共飲薄荷可可，令人們懷疑為泰黨已經做好準備轉換陣營。

第二天，原定當天舉行的前進黨、為泰黨等八黨聯盟會議被推遲。

薄荷可可面目全非？

因此，許多民眾利用薄荷可可諷刺為泰黨反叛之舉。在本屆大選期間，這款深受貝東丹喜愛的飲品成了為泰黨的象徵，而各黨派的政客也喜歡用自己的飲品取向，委婉的表達自己的立場。

皮塔在與為泰黨商議結盟事宜前，就曾在為泰黨大廈內的咖啡館內點過薄荷可可。但到了26日，為泰黨與人民國家力量黨的領袖Salirathavibhaga會面後，Salirathavibhaga亦利用薄荷可可暗示：「我喜歡這個口味。我給它打滿分10分。」這明顯可見兩黨的合作談得很順利。

一名名為Thalu Wang的抗議者在周末示威時，在為泰黨總部外高喊「如果為泰黨與公民力量黨（Palang Pracharath，親軍方政黨）聯手，那麼薄荷可可就會變得面目全非。」

事實上，本屆泰國大選投票率創下1946年以來的新高，有5200萬名選民參與，換來了出人意料的結果——此前名不經傳的前進黨拔得頭籌，而他信家族的為泰黨則位列第二，人民國家力量黨以及其他幾個跟軍方有聯繫的政黨都只有數十票。這一結果被視為民眾對主導泰國政治的軍方集體宣洩不滿。

泰國前進黨黨魁、首相候選人皮塔（Pita Limjaroenrat，又譯披塔）在國會無法獲得逾半票數當選。圖為2023年7月13日，他「闖關」失敗後在國會面對攝影記者鏡頭合十致意。（Reuters）

前進黨的勝選集會上，皮塔對在場的支持者宣布：泰國迎來「充滿希望的一天」，並稱，「泰國下一任首相的名字將是皮塔-林家倫拉，很快，我們將一起改變這個國家。」但這一希望再一次落空。

據《曼谷郵報》本月1日報道，為泰黨與公民力量黨等多個黨派達成協議，摒棄在大選中贏得最多議席的前進黨，另組十黨聯盟，並推舉為泰黨資深顧問賽塔（Srettha Thavisin）為首相。

如果結盟成功，這10個政黨將掌握下議院302席，雖未達推選首相所需的376票，但少了軍方最不滿的前進黨，該聯盟獲得上議院支持的可能性很高。

泰國前進黨黨魁、首相候選人皮塔（Pita Limjaroenrat，又譯披塔）在國會無法獲得逾半票數當選後翌日，他的支持者2023年7月14日在街上集會抗議。（Reuters）

此舉無疑將對為泰黨的選民基礎造成打擊，前進黨作為反對黨的地位亦將進一步坐實。但一些分析人士認為，為泰黨與前進黨決裂、轉而與親軍方政黨合作，可能是為與後者談判、獲得戰略性利益，包括為此前流亡在外的他信爭取減緩刑罰、回到泰國。

然而，為泰黨與親軍方勢力聯手，又可真符合其支持者的期望？在為泰黨總部，一小群抗議者質疑為泰黨是否忘記了軍方在2010年對其支持者——紅衫軍——的鎮壓，當時有90多人喪生。而且，他信親妹英祿（Yingluck Shinawatra）作為民選首相被軍方強拉下台，自此跟隨兄長流亡。為泰黨這次打着反軍方旗號出選，卻最後又迫着與親軍方勢合作，在泰國人民眼中算是「能屈能伸」還是「公然背叛」？

一名抗議者手裏拿着為泰黨鍾愛的巧克力薄荷飲料，另一隻手則舉着一個牌子，上面寫着：「為泰黨，別這樣......」、 「為泰黨，不要背叛人民」。