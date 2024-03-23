凱特王妃確診患癌　2月起接受化療

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月22日透過短片表示，她在2024年1月接受手術後進行檢查，發現自己患上了癌症，現正接受預防性的化療。



凱特王妃在影片中表示，她在1月於倫敦接受重大的腹部手術，手術相當成功，但化驗發現是惡性腫瘤，確認是癌症。醫療團隊建議她接受預防性化療，現在她正接受早期階段的治療中。

凱特表示，發現患癌讓她感到震驚，並表示她需要從重大手術中康復，以開始接受治療，希望外界理解她需要時間、空間及私隱去完成療程，而她相信她將會完全康復。

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路透社報道，肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室不會公開凱特王妃患上的癌症類型。

自凱特1月接受腹部手術以來，一直未有公開露面。外界猜測她的健康狀況，王室其後發布她的照片，更被懷疑造假，甚至一段凱特和威廉現身在商店購物的影片也被傳媒懷疑是「替身」。

這是英國王室短期內第二位被確診患上癌症，75歲的英王查理斯三世（Charles III）被2月被確診正接受治療。王室同樣未有透露查理斯的癌症類型，僅表示並非前列腺癌。