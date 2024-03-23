凱特患癌｜英國上下送上祝福　國王查理斯：能勇敢說出來讓人自豪

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月22日表示自己患上癌症，正接受化療。國王查理斯三世（King Charles III）、首相辛偉誠（Rishi Sunak），以至美國白宮都對凱特的病情表示關心，希望她盡早康復。



國王查理斯

英國白金漢宮發表聲明，國王查理斯對凱特能夠勇敢說出自己患癌的消息感到「非常自豪」。查理斯過去數星期一直與她保持密切聯繫，他與王后卡米拉（Camilla）將「在這個困難的時刻繼續向整個家庭提供愛和支持。」

哈里王子和梅根

身處美國的哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）發表聲明，祝願凱特和她的家人健康，希望他們能夠在有私隱與平和中完全康復。

圖為2024年3月22日，英格蘭一個市鎮的餐廳中，人們正看着凱特患癌的新聞報道。（Reuters）

英國首相辛偉誠

辛偉誠表示，凱特王妃在她康復的過程中得到全國人民的愛和支持。她今天的聲明顯示了她的巨大勇氣。辛偉誠指出，在最近的數星期中，凱特受到了來自世界各地媒體和社交媒體的不公平對待和強烈關注。在健康問題上，她應像其他人一樣，被給予隱私，專注於治療並與家人在一起。

美國白宮

白宮發言人尚-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，美國對這一消息感到非常傷心。祝願凱特完全康復。

英國工黨領袖施紀賢

施紀賢（Keir Starmer）表示對凱特王妃樂觀的語氣和她傳達的信念和希望感到振奮。她不僅得到了整個家庭的愛和支持，還得到了整個國家的愛和支持。

北愛爾蘭首席部長奧尼爾

奧尼爾（Michelle O'Neill）表示，她很遺憾聽到凱特王妃確診癌症消息，並向她送上最美好的祝福，祝她在治療中堅強，早日康復。

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