莫斯科音樂廳恐襲｜俄羅斯矢言追兇　點名烏克蘭涉案遭否認

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，最少70人死亡，146人受傷，當中包括兒童。極端組織ISIS認責。



俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）強調，「製造這場駭人聽聞的恐怖襲擊的敗類必須被消滅。」

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也警告說，此次恐怖襲擊的參與者必須「血債血償」。如果確定襲擊者受烏克蘭方面唆使，俄方就必須將其找到並予以消滅。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在襲擊發生後公開回應，指事件與烏克蘭無關。他表示烏克蘭正與俄羅斯發生戰爭，強調一切將在戰場上決定。

俄羅斯當局已把事件定義為恐怖襲擊，槍手在逃，國民近衛軍表示正全力追緝槍手。當局表示總統普京（Vladimir Putin）已收到匯報，並發出必要指示。

普京也祝願莫斯科近郊恐襲事件所有傷者早日康復，並向醫生表達感謝。