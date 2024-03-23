莫斯科音樂廳恐襲｜俄羅斯為何成為ISIS-K襲擊目標？

俄羅斯首都莫斯科巿郊一個音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入廳內亂槍掃射、放火，造至最少70死，逾140人受傷。伊斯蘭極端組織ISIS-K承認責任，多個駐俄外國使館於本月較早前已發出恐襲警告。這個外界耳熟能詳的ISIS分支在過去數月顯得非常活躍，成為阿富汗塔利班政權的重大威脅，而且在多國策劃恐襲。但為何近年久未發生大型恐襲的俄羅斯也會成為ISIS的襲擊目標？



番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳恐襲，毫無疑問是俄羅斯過去至少近10年來最嚴重的恐怖襲擊，而且直擊俄羅斯的心臟——莫斯科。一名目擊者告訴Mash Telegram頻道，有「至少五名」襲擊者，而且他們都「留著鬍子」。「他們的行為就像訓練有素的戰士」， 「在進入大樓的那一刻，守衛和站在門口的人就被殺了。然後他們封鎖了主要入口。」其中一段影片顯示，三名身穿迷彩服、手持步槍的男子近距離向音樂廳大廳內散落的屍體開槍。據報道，襲擊者還引爆了爆炸物。

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本月早些時候，以美國為首的西方國家發出恐襲警告，並告訴本國公民不要參加俄羅斯的公共集會。3 月 8 日，美國駐俄大使館寫道，「監測報告顯示，極端分子即將計劃針對莫斯科的大型集會，其中包括音樂會，應建議美國公民在未來48小時內避免大型集會」。

英國《衛報》報道，俄羅斯當局近期對北高加索印古什地區（Ingushetia）的伊斯蘭武裝分子進行了一系列突襲，導致警察和武裝分子之間發生激烈交火。俄羅斯當局最近亦宣布，搗破了一宗與阿富汗聯繫ISIS組織的槍擊案，不久之後西方便作出上述恐襲風險警告。

俄羅斯總統普京曾稱西方大使館三月的警告是「挑釁」，「所有這些都類似於公然的勒索以及恐嚇和破壞我們社會穩定的意圖」。暫時未知西方此前的警告是否指周五的莫斯科音樂廳恐襲，然而伊斯蘭極端組織ISIS呼羅珊（ISIS-K）已承認責任，有西方情報引證了相關說法。

伊朗克爾曼市（Kerman）公墓2024年1月3日舉行活動，紀念革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼逝世4週年，現場發生爆炸，多人死傷（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

美國倉促撤軍阿富汗遺禍：ISIS-K再度崛起

全球近期多宗較著目的恐襲擊也是由ISIS-K策劃，今年1月3日伊朗克爾曼巿發生炸彈襲擊，造成逾百人死亡，爆生發生之際正在舉行伊朗革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的悼念活動上，據報道，襲擊者是兩名來自塔吉克的ISIS-K成員。

屬於遜尼派極端組織的ISIS-K 於2015年創立，以阿富汗作為根據地， 目標是在中亞及南亞建立伊斯蘭哈里發國，在區內主要是抗衡巴基斯坦及阿富汗塔利班勢力。但過去大約10年，美國在阿富汗的反恐任務本已大大弱ISIS-K的勢力，美軍連串空襲已導致組織多名主要人物死亡，成員人數銳減一半至1500至2000名戰士。

但是，自美軍2021年8月倉皇從阿富汗撤軍，塔利班重新掌權以後，為區域安全留下真空。ISIS-K在阿富汗再度崛起，成為阿富汗的重大安全威脅。由2022年底至2023年初，ISIS-K武裝分子襲擊了巴斯斯坦及俄羅斯駐喀布爾大使館，並對一間當地中國企業代表下榻的酒店發動襲擊。

另一方面，其活躍勢力不限於巴基斯坦、伊朗等鄰國。在今年1月28日，有蒙面槍手在土耳其伊斯坦堡闖入一間天主教堂發動襲擊，造死一人死亡。土耳其警方事後拘留了47人，大多數是中亞國籍人士。

廣招「中亞兵團」打國際線

伊朗及土耳其兩宗襲擊都涉及中亞國籍人士參與，凸顯出ISIS-Ｋ通向向南亞及中亞國家感到不滿或受打壓的穆斯林人口招手，在塔吉克、烏茲別克等大肆擴員，以多種語言宣傳他們的組織及襲擊行動。據估計，數以千計來自俄羅斯、尤其是北高加索地區的公民加入了ISIS-K。另一方面，ISIS-K主張戰略多樣性及國際化，因此巴基斯坦、印度、烏茲別克、塔吉克、俄羅斯，以至中國都成為他們的襲擊目標。

歐洲反恐官員亦表示，近數月以來，他們也搗破ISIS-K幾宗計劃在歐洲本土發動的恐襲陰謀。《紐約時報》引述紐約安全諮詢公司Soufan Group的反恐分析師Collin P. Clarke表示，「ISIS-K一直關注俄羅斯，並經常在宣傳中批評俄羅斯總統普京。」「ISIS-K 指責克里姆林宮手裏沾了穆斯林的鮮血，並提到了莫斯科對阿富汗、車臣（Chechnya）和敘利亞的干預。」

北高加索安全風險

而上文提及，俄羅斯近期於印古什（Ingushetia，正式名稱為印古什共和國，是位於北高加索的俄羅斯共和國）地區的反恐行動正是莫斯科與伊斯蘭激進派系長期衝突的例子。印古什位於北奧塞梯（North Ossetia）和車臣之間，人口僅約50萬，是俄羅斯最小的地區。塔斯社（Tass）3月3日報道，當地一棟住宅內有武裝分子向執法部隊開槍，當局引入反恐緊急權力，俄羅斯安全部隊於是展開特別行動，並擊斃了6名恐怖分子。報道並引述執法官員指，「特別行動已結束，反恐行動制度仍然有效。」

事實上在2017年前大約10年間，俄羅斯安全部隊一直在印古什、達吉斯坦（Dagestan）和車臣打擊一系列伊斯蘭激進組織發動的武裝叛亂。但近年，俄羅斯在該區的軍事行動已相對平靜下來。

新一輪恐襲威脅籠罩歐亞

俄羅斯本土近年亦無遭逢大型恐怖襲擊，對上較重大的包括，2017年聖彼得堡地鐵爆炸造成14人死亡。如果要數導致數十死的大型恐襲，便是2013年索契奧運會前不久，自殺式炸彈襲擊者在伏爾加格勒造成 34 人死亡；2011年，莫斯科多莫傑多沃機場發生自殺式炸彈攻擊，造成30人死亡。

從周五莫斯科音樂廳的恐襲事件看來，ISIS-K繼1月伊朗克爾曼巿的恐襲之後，僅隔3個月再次成功策動一場大規模恐襲，而且手法遠比伊朗恐襲更加轟動，而且正如目擊者所言，這批武裝分子看來「訓練有素」；伊朗、土耳其、俄羅斯在短期內已先後受到組織的恐襲，可見ISIS-K的勢力已橫跨歐亞，對於全球安全的威脅已上另一層次。

在去年3月，阿富汗境內發生連串恐襲，主要目標為政府、軍方、宗教或公共領域的人物，西方安全專家早已警告ISIS-K的威脅恐怕會外溢至阿富汗境外，針對美國或西方利益的據點發動攻擊。歐美等情報機關相信早已密切關注ISIS-K的各種動向， 或者值得疑問的是，俄羅斯為何會走漏了如此重大的恐襲？是西方跟俄羅斯之間情報通報機制失靈？是俄烏戰爭之下削弱俄方情報能力，或忽視了其他安全威脅？