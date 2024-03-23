俄媒：恐襲增至143死　11人被捕含4槍手　塔吉克否認公民涉案

位於俄羅斯莫斯科市郊西北部的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳3月22日晚上發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，傷亡慘重。極端組織ISIS認責，當局稱有11名疑犯落網，包括4名施襲擊的槍手。



俄偵委稱，根據初步數據，死亡人數已升至至少143人。

今日俄羅斯主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）在Telegram頻道發文稱，今次恐襲的死亡人數已比2002年的莫斯科歌劇院脅持事件更多。

數十名車臣武裝分子2002年10月23日在莫斯科軸承廠文化宮大樓劇院（House of Culture (DK) of State Ball-Bearing Plant）將800多名正在觀看演出的觀眾和演職人員挾為人質。經過三天的對峙，俄羅斯特種部隊決定透過劇院的通風系統，以「芬太尼」（Fentanyl）麻醉院內的所有人包括綁匪，之後攻入劇院。

特種部隊最後擊斃39名恐怖分子，有部份人逃離或被擒獲。大部份人質獲救，但至少有129名人質因吸入過多「芬太尼」產生不良反應死去。

事件成為基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》的素材。

公民被指涉案 塔吉克否認

俄羅斯國會議員欣施泰因（Alexander Khinshtein）在Telegram頻道稱，當地時間22日晚上，警方在距莫斯科西南約340公里的布良斯克州（Bryansk發現襲擊者乘坐一輛雷諾汽車逃跑，且並沒按要求停車。

這部載6人的汽車最終被截停，其中2人被捕，另外2人逃到附近的叢林中，不過他們其後看來亦已落網。

欣施泰因說，車內發現了一把手槍、一個突擊步槍彈匣以及來自塔吉克的護照。

欣施泰因沒透露疑犯身份，不過俄媒引述消息指2名被捕人士為塔吉克籍，目前保安部隊正調查他們在襲擊所扮演的角色。

另外當地傳媒亦引用Telegram著名賬戶「Baza」公布的帖文，指6名疑犯中，其中4人證實是塔吉克公民，年齡介乎21至51歲。不過塔吉克外交部否認有關消息，稱未收到莫斯科官方通報有塔吉克公民參與恐襲的消息。

俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）其後引述克里姆林宮指，俄羅斯聯邦安全局（FSB）負責人向總統普京表示，11人在莫斯科附近被捕，當中包括4名直接參與襲擊的人士。