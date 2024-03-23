莫斯科音樂會變人間煉獄　機警女裝死騙過槍手　悲身旁女孩被殺了

位於俄羅斯莫斯科市郊的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）發生恐怖襲擊，多名槍手闖入克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall）音樂廳亂槍掃射，又投彈縱火。其中一名倖存女子獲救後接受俄媒訪問，講述驚險經過。



事發時音樂廳正舉行俄羅斯搖滾樂隊Picnic的音樂會，多名身穿迷彩服、全副武裝的襲擊者闖入並向人群開槍射擊，並在音樂廳所投擲燃燒彈縱火。大火導致建築物頂部坍塌。一度被困民眾在屋頂等待救援。此外俄羅斯救援人員從起火的大樓地下室疏散出約100人。

一名女子獲救後憶述逃生經過，稱槍手守在出口位置，他們無法出去，於是她先是倒地裝死騙過他們，靠濃煙「掩護」爬到門口，再站起來跑出去。

這名已身在莫斯科西北方的希姆基（Khimki）一所醫院的女子稱，

他們（恐怖份子）站在出口時看見我們，其中一些人跑過來，開始對人們開槍。我倒在地板上裝死，但我旁邊的女孩被殺了。

槍手施襲後現場爆炸，音樂廳陷入火海。女子說隨着火勢加劇，恐怖份子將音樂廳大門關上，但沒鎖門。過了一段時間，她大約躺了3、4分鐘後設法爬出音樂廳，然後站起來逃出去。當時四處瀰漫濃煙、周圍空無一人，她在濃煙「掩護」才成功逃到戶外。

俄羅斯緊急情況部公布恐襲事件死傷者名單，名單上共99人。

俄羅斯Telegam頻道SHOT稱，初步統計，是次恐襲死亡人數已增至70人，在廁所、清潔設備房等發現了很多屍體。報道稱，很多人因吸入煙霧窒息死亡，身上沒傷痕。

俄羅斯媒體指音樂廳的一個廁所發現10多具屍體。

在事發現場的俄羅斯衛星社記者提供的克洛庫斯城市大廳槍擊事件的詳細情況：

身穿迷彩服的人闖入了克洛庫斯市政廳音樂廳池座（劇場正廳中的座位），至少有3人，用自動武器開火，肯定有人受傷。

他表示，在那之後，有人投擲了一枚手榴彈或燃燒彈，導致起火。

我們坐在大廳中央。音樂會開始了，只不過幾分鐘後，一枚或兩枚手榴彈在中間爆炸，湧出灰色的煙霧，恐慌開始了。

他說，當人們湧向出口時，槍聲響起了。

大廳內的人為了躲避槍擊，躺在地板上大約15至20分鐘，之後他們開始爬着出去。許多人逃了出來。

槍手在大堂開槍，點圖放大觀看：

另有目擊者表示，當時身後傳來猛烈的槍聲，然後人群開始尖叫，紛紛衝向附近的扶手電梯。

音樂廳發生爆炸並出現大火，大火焚燒已令到音樂廳的天花崩塌，消防仍在撲救中，當局稱最大的火頭已被撲熄。

現場發生爆炸，火光熊熊：