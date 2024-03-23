莫斯科音樂廳恐襲，美國知道多少？

綜合《紐約時報》、《華爾街時報》等報道，當地時間3月22日，極端組織「ISIS」的一個分支宣稱對當日發生在俄羅斯莫斯科近郊「克洛庫斯市政廳」音樂廳的恐怖襲擊事件負責，多名美國反恐官員隨後證實了這一說法。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：阮佳琪



有美官員表示，極端組織「ISIS」的成員一直活躍在俄羅斯，美國於3月早些時候收集到情報稱，ISIS的分支「呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）（ISIS-K）一直在計劃對莫斯科發動襲擊。美國駐莫斯科大使館因此於3月7日曾向在俄美國人發布過一則關於「極端分子將襲擊莫斯科」的安全警告。但美國國家安全委員會發言人約翰·柯比在恐襲發生後表示，「沒有預先掌握有關此音樂廳遭襲擊」的訊息。

按消息人士的話說，美使館的警告與此次襲擊有關。美官員還表示，除了公開警告，美方還曾在私下場合向俄羅斯官員透露了顯示即將發生襲擊的情報。目前尚不清楚美國具體向俄方提供了多少訊息。但俄方本周曾斥責美國使館的安全聲明是「訛詐」，意在「破壞俄羅斯社會穩定」。

位於俄羅斯首都莫斯科市州郊的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日晚上發生恐怖襲擊後，天亮後可見已被「燒通頂」的克洛庫斯市政廳，以及在大火中受損的招牌。（Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via REUTERS）

美媒還提到，今年1月，伊朗伊斯蘭革命衛隊前高級將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍襲擊身亡四周年的紀念活動上，伊朗克爾曼城發生相隔時間不到10分鐘的兩起連環爆炸事件，造成至少103人死亡，211人受傷。報道稱，和俄羅斯此次遇襲一樣，「呼羅珊組織」事後宣稱對襲擊負責，美方也稱在事發前曾向伊朗發出過警告。

當地時間3月7日，美國駐莫斯科大使館曾在其官網發布了一則安全警告，建議在俄美國公民在未來48小時內避免參加大型集會，並特別提到了「音樂會」。

當時這份聲明中寫道：「有報道稱，極端分子即將對莫斯科大型集會（包括音樂會）發動襲擊。大使館正對此密切關注。」

位於俄羅斯莫斯科市郊的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日晚上發生恐怖襲擊後，俄羅斯總統普京23日向全國發表視像演說。（Kremlin.ru/Handout via REUTERS ）

據《華爾街日報》報道，美國大使館和國務院此後並未就此提供更多訊息。美方此舉還引發諸多北約國家駐俄大使館的效仿，接連向本國公民發出類似的警告。

俄羅斯當局一直到本周二才對此做出回應。綜合塔斯社等俄媒報道，當地時間19日，俄羅斯總統普京將美大使館的聲明斥為「有明顯訛詐意味的挑釁言論」，指責其意在「恐嚇和破壞俄羅斯社會的穩定」。他敦促俄羅斯聯邦安全局和其他執法機構加大力度防止恐怖襲擊。

《紐約時報》援引一名美國反恐官員的話報告稱，美方發出的警告是通過近幾個月來一系列具有可信度的情報得出的。這名官員說：「我們基本上可以追溯到11月，有源源不斷的情報顯示ISIS想在俄羅斯境內發動襲擊。」

位於俄羅斯首都莫斯科市郊的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日晚上發生恐怖襲擊後，天亮後可見已被「燒通頂」的克洛庫斯市政廳，以及在大火中受損的招牌。（Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via REUTERS）

襲擊事件發生後，ISIS在社交平台Telegram上發表聲明稱對此負責。但該組織並沒有提供證據支持這一說法。一名美國政府官員告訴美國廣播公司（ABC），美國政府認為沒有理由懷疑ISIS對襲擊負責的說法。

《華爾街日報》聲稱，向莫斯科發出預警符合美國政府長期實施的「警告義務」政策，即警告外國政府防範潛在的致命威脅。美國官員們說，這些情報被認為是「具有可操作性的」，可能為俄當局提供足夠的時間來減輕所受襲擊。

《紐約時報》特別提到，另有美國官員補充稱，美國大使館當時發布的這份警告聲明與烏克蘭方面沒有關係，強調美國務院不會使用「極端分子」一詞來描述基輔下令採取的行動。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在周五（22日）的新聞發布會上也強調，白宮「目前沒有發現有迹象表明烏克蘭或烏克蘭人參與其中」。他說：「我們正在調查此事。但在這麼早的時候，我不希望你們認為這與烏克蘭有任何聯繫。」

報道稱，柯比還表示，白宮已獲悉發生在莫斯科的事件，但其目前獲得的訊息有限，「現場畫面太可怕了，令人目不忍睹。顯然，我們的心將與這次可怕槍擊襲擊事件的受害者同在。」

據塔斯社報道，他還重申了美國務院曾發布聲明警告在莫斯科的所有美國人都應避免大型集會，但聲稱美國政府「沒有預先掌握有關此音樂廳遭襲擊」的訊息。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則指責稱，如果華盛頓掌握了某些訊息，應該與外界分享。她進而質疑柯比關於「烏克蘭與襲擊無關」的言論：「在一場悲劇中，華盛頓官員得出『某些人是無辜的』這一結論是基於什麼依據？」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）也在襲擊發生後對媒體表示，美國使館在3月7日就呼籲本國公民遠離商業中心，不要去音樂廳，就意味着其情報部門已經攔截到了一些通話訊息，知道將要發生什麼事了。

綜合《基輔獨立報》報道，就在襲擊開始幾小時後，俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram上發文威脅稱，如果查明「基輔政權的恐怖分子」是這起襲擊的幕後黑手，俄羅斯將對烏克蘭進行報復。「如果確定這些人是基輔政權的恐怖分子，就不可能以其他方式對待他們和他們的意識形態鼓舞者。」他寫道，「必須找到他們所有人，並將其作為恐怖分子無情地消滅。包括犯下這種暴行的國家官員。（要他們）血債血償！」

烏方方面則迅速否認與此事有任何牽連。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhaylo Podolyak）在一份視像聲明中說，「烏克蘭與此次襲擊完全無關。」他還聲稱，莫斯科可能會以此次襲擊為藉口調集更多軍隊，擴大在烏克蘭的戰爭規模。

路透社稱，德國、法國、英國、意大利、委內瑞拉、古巴等多國均對襲擊事件表示譴責。聯合國安理會也發表聲明，對這起「令人髮指的恐怖襲擊」表示最強烈的譴責。安理會強調，必須追究恐怖襲擊行為的實施者、組織者、資助者和支持者的責任，並將其繩之以法。