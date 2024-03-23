莫斯科音樂廳恐襲涉買兇殺人？俄媒：疑犯供稱收100萬盧布作案

多名武裝分子持AK-47自動步槍、手榴彈、燃燒彈及易燃物品等在3月22日血洗俄羅斯莫斯科市郊的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳。俄媒發布一些影片，顯示疑犯被捕一刻。有人供稱是獲得金錢作為回報，才到音樂廳殺人。



俄新社發布其中一名參與恐怖襲擊嫌犯的被捕的現場影片。此人據稱1998年出生，3月4日從土耳其入境俄羅斯。據他交代，大約1個月前，他「意外得到陌生人通過社交媒體發送的訊息」，稱願向他提供100萬盧布（約8.4萬港元），條件是他按照對方提供的地址對人群發動襲擊。他已通過轉賬獲得50萬盧布（約4.2萬港元）。

今日俄羅斯主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）發布其中一則疑犯落網後被盤問的影片。包括此人在內11名涉案人士，都在俄羅斯布良斯克州（Bryansk Oblast）被拘捕，此地距離烏克蘭不遠。

今日俄羅斯（RT）主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）2024年2月23日發布其中一則莫斯科音樂廳恐襲疑犯落網的影片。此人在片中被盤問。包括他在內11名涉案人士，都在俄羅斯布良斯克州（Bryansk Oblast）被拘，此地距離烏克蘭不遠。

伊斯蘭極端組織ISIS在其Telegram的頻道聲稱對事件負責。俄羅斯聯邦安全局（FSB）稱，兇手試圖逃離俄羅斯，他們在烏克蘭有人「接應」。

國際文傳通訊社（ IFAX）引述FSB稱，4名兇徒案發後往俄烏邊境方向逃去，「這些兇手發動恐攻之後，試圖穿過俄烏邊界，烏克蘭那側早有妥善接應。」

襲擊發生後，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）回應事件，否認烏克蘭與是次恐襲有關。他稱烏克蘭正與俄羅斯作戰，強調一切將在戰場上決定。

普京通電盟友 合作反恐

俄塔社23日引述克里姆林宮的話稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已與白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）通電話，確認願意合作打擊恐怖主義。

俄新社（RIA）23日引述俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）稱，如烏克蘭被發現是今次襲擊的幕後黑手，俄羅斯會在戰場上作出明確回應。

俄前總統：必須「血債血償」

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）23日較早時強調，「製造這場駭人聽聞的恐怖襲擊的敗類必須被消滅。」

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）23日也警告說，此次恐怖襲擊的參與者必須「血債血償」。如果確定襲擊者受烏克蘭方面唆使，俄方就必須將其找到並予以消滅。