凱特王妃患癌｜英王查理斯術後蹣跚走到凱特病房　親自慰問勁窩心

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，英王查理斯三世（King Charles III）和媳婦凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士向《星期日泰晤士報》（Sunday Times）透露，當時查理斯三世穿着晨袍下病榻，「蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣，同為抗癌戰士的公媳互相鼓舞溫暖百萬民心。



查理斯三世1月26日因前列腺肥大入院倫敦診所（The London Clinic）接受手術，同一時間凱特王妃已經在該家醫院接受腹部大手術。內部人士向《星期日泰晤士報》表示，英王步履蹣跚，沿着醫院走廊，親自到凱特病房為她打氣。75歲查理斯三世甫於2月初宣布診斷出癌症，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。

英王查理斯三世2月證實患癌。（Getty Images）

42歲凱特則在3月22日在社群媒體Ｘ拋出罹癌震撼彈，並表示未來將專注治療，希望社會大眾給予時間、空間和私隱。她提到1月接受腹部大手術時被判定與癌症無關，手術也很成功，但術後檢查出確診癌症，並在2月開始接受早期化療。

公媳健康狀況同時亮紅燈，互相鼓舞的舉動也溫暖英國數百萬民心。另外，消息人士透露，凱特宣布罹癌前一日，英王和凱特也單獨在溫莎城堡共進午餐，「他們有很多話聊，因為幾週前英王開始療程」。

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消息人士更表示，英王「結束午餐後相當情緒化。他們關係很親近，他把凱特當成自己的女兒。」熟悉王室事務的若干人士也提到，兩個重量級王室成員同樣罹患癌症更加強兩人的感情。另一方面，消息人士透露，英王可望出席王室傳統的復活節日活動，這將是英王在凱特宣布罹癌後首次公開露面。

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