凱特王妃患癌　胞弟發童年合照溫情打氣：並肩越過這座山

英國《每日郵報》報道,英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)3月22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈,隔天胞弟James Middleton在IG分享童年姊弟照,溫情喊話將共度抗癌難關;而由於3月初鬧出「照騙門」風波,不免令人懷疑預錄影片「被加工」,對此負責拍攝的英國廣播公司(BBC)23日也特地聲明影片零加工。



42歲凱特王妃年初接受腹部大手術後診斷罹患癌症,神隱3個月後出面宣布罹患癌症,正在醫療團隊建議下進行早期療程,未來將專注治療,也希望外界給予隱私。

英國凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈,胞弟 James Middleton 隔天發文分享童年姊弟照,溫情喊話將共度抗癌難關。(IG@jmidy)

隔天36歲胞弟也在社群媒體IG分享童年時的姊弟合照溫情喊話,「這些年來,我們一起爬了很多座山。我們是一家人,這次我們也會與妳並肩越過這座山」(Over the years, we have climbed many mountains together. As a family, we will climb this one with you too.),姊弟情深感動許多人。

不過術後堅持神隱的凱特,3月初分享母親節合照時被路透社、美聯社等許多主要新聞機構指出有修圖而下架,引發軒然大波後,她也透過社群媒體致歉。

有了前車之鑑難免被懷疑公布罹癌的影片有動過手腳,對此負責拍攝的BBC出面聲明,影片完全沒有剪輯,保證「原汁原味」。BBC Studios內部人員透露,影片不僅一刀未剪,觀眾看到的就是團隊拍攝的內容。

