莫斯科恐襲｜4名疑犯法院提堂眼瘀臉腫　被下令關押候審

俄羅斯莫斯科附近的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）3月22日發生恐怖襲擊，官方公布造成137人死亡、182人受傷，包括4名槍手在內11名疑犯被拘留。其中幾名疑犯24日被帶上法庭，遭下令關押兩個月至下次開庭。據指他們的被控恐襲罪名，最高可判處無期徒刑，其中至少一人已認罪。有疑犯以醫療輪椅推上法庭。



當局公布，嫌犯分別名為Dalerdzhon Mirzoyev、Saidakrami Murodali Rachabalizoda、Shamsidin Fariduni、Muhammadsobir Fayzov。其中至少一人已經認罪，下次開庭為5月22日。

俄新社報道，Dalerdzhon Mirzoyev來自塔吉克、32歲，逗留許可已經過期。外國媒體報道，指出，他進入法院時被蒙眼，其後見到他一隻眼睛瘀黑。Muhammadsobir Fayzov需以醫療輪椅推上法庭，當局未解釋原因。

關於Rachabalizoda的資訊較少，據指他30歲，其右眼亦疑有疼傷，且右耳位置被包裹，疑似受傷。另一名疑犯Shamsidin Fariduni則左臉明顯鼓起。

網傳有疑犯被割耳塞口

法院發布視頻顯示，疑犯被帶入法庭扣上手銬，並發布他們坐在被告欄的照片。此前調查委員會也發布影片，顯示疑犯被蒙眼帶到其總部受查。

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報道，之前Telegram流傳短片顯示，其中一名嫌疑犯被捕遭割下部份耳廓，並被特種部隊人員塞進口中，消息指他名為Rajab Alizade，但未能證實短片真偽。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，11名疑犯犯案後逃往距莫斯科西南方約340公里的布良斯克（Bryansk ）地區，試圖前往烏克蘭。初步資料顯示，烏克蘭為他們準備了越境窗口。